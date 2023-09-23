Çanakkale'de feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Biga kara yolunda Lapseki'ye bağlı Adatepe köyü yakınlarındaki Hacıömerler kavşağında meydana geldi.Laseki'den Biga yönüne giden Murat Korkmaz yönetimindeki 17 SU 995 plakalı otomobil ile Ferruh Öztürk yönetimindeki 17 AAF 668 plakalı otomobil çarpıştı. Korkmaz'ın savrulan otomobili, yol kenarındaki tarlaya girdi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücülerden Korkmaz ile diğer araçtaki Necati Albayrak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Korkmaz'ın kullandığı otomobilde bulunan Mert Ayyıldız, Fuat Ayyıldız, Fatih Ayyıldız ile diğer aracın sürücüsü Ferruh Öztürk ve yanındaki Rabia Öztürk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lapseki ve Çanakkale'deki hastanelere kaldırıldı. Murat Korkmaz ve Necati Albayrak'ın cenazeleri ise Lapseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.