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Bölgede dengeleri değiştirecek enerji hamlesi! Bakan Şimşek mesajı vermişti, güzel haber geldi

OVP'nin öncelikli başlıkları arasında yer alan yeşil dönüşüm ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması konusunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan enerjide tam bağımsızlık hedefiyle denizde ve karada sondaj faaliyetleri yürütülürken, diğer yandan yenilenebilir enerji alanında yeni anlaşmalara imza atılıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Dünya Bankası ile 895,7 milyon avroluk bir kredi anlaşması imzalanırken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de konu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Cari açık ve dışa bağımlılığın azaltılmasında yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlara dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yenilenebilir enerji yatırımlarının gelecek 10 yıla yayılması yerine 3 yılda gerçekleştirilmesi halinde cari açık ve dışa bağımlılığın azalacak" dedi. Öte yandan BAE ile olan temasların çıktılarının da yakın zamanda alınması bekleniyor.

Bölgede dengeleri değiştirecek enerji hamlesi! Bakan Şimşek mesajı vermişti, güzel haber geldi
Ekleme: 23.09.2023 - 15:40 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
Bölgede dengeleri değiştirecek enerji hamlesi! Bakan Şimşek mesajı vermişti, güzel haber geldi
Cari açık ve dışa bağımlılığın azaltılması konusunda yenilenebilir enerji yatırımları önem taşıyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanına yönelik de Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Dünya Bankası ile 895,7 milyon avroluk bir kredi anlaşması imzalanırken, BAE ile olan görüşmelerde devam ediyor.

Bölgede dengeleri değiştirecek enerji hamlesi! Bakan Şimşek mesajı vermişti, güzel haber geldi

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI ARTARAK CARİ AÇIK AZALTILACAK

Orta Vadeli Program'da (OVP) özellikle 'yeşil dönüşüme' özel başlık açtıklarını ve kamu yatırımlarında bu projeleri önceliklendirdiklerini hatırlatan Bakan Mehmet Şimşek, yurt dışı temaslarında da finansman kaynakları oluşturabilecek kişi ve kurumlarla görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Bakan Şimşek, yenilenebilir enerji yatırımlarının gelecek 10 yıla yayılması yerine 3 yılda gerçekleştirilmesi halinde cari açık ve dışa bağımlılığın azalacağına dikkati çekerek, finansman kaynağı konusunda Dünya Bankasının önemli bir paydaş olduğunu dile getirdi.

'GÖRÜŞMELERİN ÇIKTILARI YAKIN ZAMANDA ALINACAK'

BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Türkiye ve BAE'nin temiz enerji ve hidrojen konularında temas halinde olduğunu ve çıktıların yakın bir zamanda alınacağını belirterek, 'Yakın gelecekte iki ülkenin enerji yatırımlarını başarı hikayesi olarak görmek istiyoruz. Her iki ülkenin de yararına olacak tüm işbirliği olasılıkları dikkatle değerlendiriliyor' dedi.

Bölgede dengeleri değiştirecek enerji hamlesi! Bakan Şimşek mesajı vermişti, güzel haber geldi

TEMİZ ENERJİ İŞBİRLİKLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Zahiri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Körfez ülkeleri turu kapsamında BAE'yi ziyaret ettiğini ve iki ülkenin doğal kaynaklar alanında Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandığını anımsattı.

BAE ve Türkiye'nin temiz enerji, enerji teknolojileri ve hidrojen alanında işbirlikleri ve projeler üzerinde çalıştığını dile getiren Zahiri, depolama, boru hattı ya da farklı türde hidrojen projesi ve genel olarak temiz enerji işbirlikleri üzerinde çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Bölgede dengeleri değiştirecek enerji hamlesi! Bakan Şimşek mesajı vermişti, güzel haber geldi

'TÜRKİYE BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR ENERJİ OYUNCUSU'

Zahiri, BAE'nin muhtemel işbirliklerinde teknik ve finansal olarak katkı sunmaya hazır olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

'Türkiye bölgede önemli bir enerji oyuncusu. Türkiye ve BAE arasında bazı projeler zaten mevcutta devam ediyor. Biz de enerji sektöründeki uzmanlığımızı oldukça iyi görüyoruz ve bunu Türkiye ile paylaşmaya hazırız. Özellikle temiz enerji ve hidrojen konularında temas halindeyiz. İnşallah, çıktılarını çok yakın bir zamanda alacağız. Yakın gelecekte iki ülkenin enerji yatırımlarını başarı hikayesi olarak görmek istiyoruz. Her iki ülkenin de yararına olacak tüm işbirliği olasılıkları dikkatle değerlendiriliyor. Bu etkinlik vesilesiyle de Türk yatırımcıları BAE'ye yatırım yapması için davet ediyoruz. Aynı zamanda BAE'deki yatırımcıların da Türkiye'de yatırım yapması için çağrıda bulunuyoruz. Büyükelçiliğimizin görevlerinden biri de bu bağlantıyı başarılı bir şekilde kurmak.'

'COP28'DE GENÇLER DAHA AKTİF ROL ALACAK'

Zahiri, 30 Kasım-12 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na (COP28) BAE'nin ev sahipliği yapacağını anımsattı.

BAE'nin petrol üretici ülke olmasına rağmen yenilenebilir enerji ve iklim hedefleri olduğuna işaret eden Zahiri, şöyle devam etti:

'Bu yıl COP etkinliğini düzenliyoruz. Bu organizasyonda iklim değişikliği ile gezegenin korunmasına yönelik birçok inisiyatifi göreceğiz. İnşallah bu organizasyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ağırlayacağız. Dünya bu organizasyonda inşallah çok başarılı sonuçları görecek. Bu zirvede, önceki zirvenin ilk değerlendirme sonuçları açıklanacak. Diğer COP'lardan farklı olarak gençler bu zirvede daha aktif rol alacak. Biliyorsunuz gençler neticede geleceğe yön verecekler. Bunun öneminin farkındayız.'

Zahiri, BAE'nin klasik anlamda petrole bağımlı olmaktan çıkmayı arzuladığını ve daha çok yenilenebilir enerji kullanımına yöneldiğini söyledi.

Bölgede dengeleri değiştirecek enerji hamlesi! Bakan Şimşek mesajı vermişti, güzel haber geldi

'BİZİM HÜKÜMETİMİZ DE BU KONUDAKİ ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIYOR'

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın merkezi BAE'de bulunduğunu anımsatan Zahiri, şunları kaydetti:

'BAE'de güneş santrallerimiz var ve bölgenin en büyüğü özelliği taşıyor. Biz sadece geleneksel enerji üretimiyle ilgilenmiyoruz. Yeni enerji teknolojilerinin kullanımı ve geliştirilmesinde de çabamızı devam ettiriyoruz. Planımız aslında klasik enerjiye bağımlı olmadan yaşamayı öğrenmek. Daha çok yenilenebilir enerjiye dayalı bir enerji kullanımına geçmek istiyoruz. Bu yüzden hükümetimiz petrole bağımlılığı azaltma yönünde adımlar atıyor ve yenilenebilir enerji ve nükleer enerjiye geçiş yönünde çalışmaları hızlandırıyor. Bu adımlar temiz enerjiye geçiş için önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.'

Bölgede dengeleri değiştirecek enerji hamlesi! Bakan Şimşek mesajı vermişti, güzel haber geldi

BAE İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN 50. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

Bu yıl ilişkilerin 50. yıl dönümünü kutlayan iki ülkenin son dönemde ikili ilişkiler ve ticaret alanında işbirlikleri artış gösterdi.

Son iki yılda Türkiye ile BAE arasında 5 kez liderler düzeyinde ziyaret gerçekleşti. Erdoğan'ın son ziyaretinde de yüksek stratejik anlaşmalar imzalandı ve ilişkilerin daha da yüksek seviyelere ulaşacağı vurgulandı.

Öte yandan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin BAE'ye ihracatı, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,2 artarak 2 milyar 29 milyon dolara çıktı. BAE, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 13. ülke oldu.
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Bölgede dengeleri değiştirecek enerji hamlesi! Bakan Şimşek mesajı vermişti, güzel haber geldi
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