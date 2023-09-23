Beyoğlu'nda otobüs tramvaya çarptı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıklı durağında İETT otobüsü tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde yoğunluk oluştu.

İstanbul'da bir İETT kazası daha. Kazanın adresi bu kez Beyoğlu. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıklı durağında bir İETT otobüsünün tramvaya çarptığı öğrenildi.Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kaza nedeniyle Karaköy istikametinde yoğunluk oluştu.