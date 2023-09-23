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Bakan Yerlikaya: 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

Ekleme: 23.09.2023 - 09:23 Güncelleme: 23.09.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya: 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''10 ilimizde düzenlenen narkotik operasyonlarda çok sayıda muhtelif miktarda uyuşturucunun yanı sıra aralarında sokak satıcılarının da olduğu 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum'' ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya: 49 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı
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