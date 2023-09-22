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YÖK'ten yeni karar! Deprem bölgesindeki üniversiteler için uzaktan eğitim açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin tercih etmeleri durumunda 1 yıl uzaktan eğitim alabileceklerini açıkladı.

YÖK'ten yeni karar! Deprem bölgesindeki üniversiteler için uzaktan eğitim açıklaması
Ekleme: 22.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
YÖK'ten yeni karar! Deprem bölgesindeki üniversiteler için uzaktan eğitim açıklaması
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, deprem bölgesindeki öğrenciler için yeni kararı açıkladı.

Özvar, afetten etkilenen illerdeki üniversite öğrencilerini diğer illerdeki üniversitelerin aynı bölümlerinde özel statülü öğrenci olarak eğitim alabileceğini belirtti.

Öte yandan Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversitelerde isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabileceklerini de duyurdu.

1 yıl kayıt dondurma hakkı da geldi

YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

'06 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde bulunan üniversitelere ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerin barınma olanakları göz önünde bulundurularak eğitim öğretim süreçleri 5 Eylül 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere;

1) Söz konusu illerdeki üniversitelerin mevcut fiziksel

durumları, şehirdeki barınma imkanları v.s. gibi etkenleri göz önünde tutarak

a) Fakülte ve yüksekokulları bünyesindeki önlisans ve lisans

programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve
sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağını,

b) Enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim

dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağını,
senatolarınca karara bağlamalarına,

2) Üniversite senatolarının aldığı karar gereğince uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim görecek tüm öğrencilerden talep edenlere, kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik (Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin özel öğrencilik hükümlerine tabi olmadan) hakkı verilmesine,

3)İkinci madde kapsamında özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrencilerin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihini de dikkate alarak özel öğrenci olmak istedikleri devlet üniversitelerine başvuru yapmalarına ve başvurdukları üniversite tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan program ile sınıfının olması durumunda özel öğrencilik başvurusunun kabul edilmesine,

4) Üniversite senatosunca uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen ve öğrenci tarafından başka bir üniversitede dönem/dönemler için özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak eğitim ve öğretim dönemi sırasında Öğretmenlik Uygulaması dersini yüz yüze alması gereken öğrencilerin,

a) Talepleri halinde Öğretmenlik Uygulaması dersine hali hazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekleri gibi sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu da yapabilmelerine,

b) Üniversitelerin, ihtiyaç duyması halinde, bu durumdaki öğrencilerin iş ve işlemlerini koordine etmesi için, sorumlu birim görevlendirmesine,

5) Söz konusu illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden, 1 yıl kayıt dondurma hakkı tanınmasına karar verilmiştir.

Yazının gönderildiği üniversitelerin listesi

Bu yazının gönderildiği üniversiteler ise şu şekilde;

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü,

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü,

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü,

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü,

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü,

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü.
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