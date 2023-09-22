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Tunç Soyer'in palmiye fiyaskosu! 2 bin ağaç heba oldu akılları anca başlarına geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği, kentin simgesi haline gelen palmiye ağaçlarını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirdi. Kent genelinde 2 bin 117 palmiye ağacı, kırmızı palmiye böceğinin yol açtığı hastalık nedeniyle kesildi. Son 4 yılda sadece Kültürpark'ta 100 civarında palmiye ağacı katledildi.

Tunç Soyer'in palmiye fiyaskosu! 2 bin ağaç heba oldu akılları anca başlarına geldi
Ekleme: 22.09.2023 - 08:37 Güncelleme: 22.09.2023 - 08:53 / Editör: Ozge Selin
Tunç Soyer'in palmiye fiyaskosu! 2 bin ağaç heba oldu akılları anca başlarına geldi
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş bilmezliği, kentin simgesi haline gelen palmiye ağaçlarını yok olma tehlikesi ile karşı karşıya getirdi.

Mısır'dan ithal edilen palmiyelerle birlikte Türkiye'ye girişi yaptığı bilinen Kırmızı Palmiye Böceği, İzmir'deki palmiye ağaçlarını tehdit etti. Son 4 yılda sadece Kültürpark'ta 100 civarında 80 yıllık palmiye ağacı hastalık nedeniyle kesildi.

Tepkilerin giderek artması üzerine konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 2 bin 117 palmiye ağacının hastalık nedeniyle kesildiğini duyurdu.

Kentin simgesi haline gelen ağaçların bir bir kesiliyor olması vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Hastalıkla mücadele edip ağaçları kurtarmak varken kesilmesi tepki çekti.

Tunç Soyer'in palmiye fiyaskosu! 2 bin ağaç heba oldu akılları anca başlarına geldi

NİYE ŞİMDİYE KADAR GÖZ YUMULDU

Yaklaşık 4,5 yıldır görev süresi boyunca kırmızı palmiye böceği ile gerekli mücadeleyi yapmayıp ağaçların kesilmesine seyirci kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aklı anca başına geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, palmiyeleri içten kemirerek yok eden kırmızı palmiye böceğine karşı Türkiye'de ilk kez sismik sensör uygulaması başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada Fransa, İtalya, İsrail, Meksika gibi dünyanın pek çok ülkesinde uygulanmakta olan sensör sistemi sayesinde hastalanan ağaçlara erken müdahale yapılacağı ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesini kırmızı palmiye böceği ile mücadelede geç kalmakla suçlayan vatandaşlar ise 'Madem böyle bir sistem vardı ve dünyanın birçok kentinde uygulanıyordu niye daha önce İzmir'e getirilmedi?

Bu kadar ağacın kesilmesine neden göz yumuldu? Niye daha önce tedbir alınmadı?' Diyerek tepki gösterdi.

Tunç Soyer'in palmiye fiyaskosu! 2 bin ağaç heba oldu akılları anca başlarına geldi

AĞAÇLARA SİSMİK SENSÖR

Uygulama kapsamında 'sismik sensör' adı verilen bir sistem kullanılıyor. Her palmiye ağacının üzerine bu sismik sensörler takılıyor.

Bunlar çok ileri derecede hassas sensörler olduğu için ağacın içinde böceğin larvası ağacı kemirmeye başladığında oluşturulan mikro düzeydeki titreşim hemen alıcılar sayesinde önce uyduya, uydudan da cep telefonlarına uyarı mesajı gönderiyor.

Böylece binlerce ağacı ilaçlamak yerine sadece hastalıklı ağaçlara ilaç tedavisi uygulanıyor.

Ağaç içindeki larva ortadan kalktığında sistem ağacı yeşil ve temiz diye gösteriyor.

Tunç Soyer'in palmiye fiyaskosu! 2 bin ağaç heba oldu akılları anca başlarına geldi
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Tunç Soyer'in palmiye fiyaskosu! 2 bin ağaç heba oldu akılları anca başlarına geldi
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