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Rüşvet iddiasıyla yargılanıyordu! CHP’li eski belediye başkanı hapis cezasına çarptırıldı

Kırklareli’nde "rüşvet ve usulsüzlük" iddiaları nedeniyle Kıyıköy Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ender Sevinç hapis cezasına çarptırıldı.

Rüşvet iddiasıyla yargılanıyordu! CHP’li eski belediye başkanı hapis cezasına çarptırıldı
Ekleme: 22.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Rüşvet iddiasıyla yargılanıyordu! CHP’li eski belediye başkanı hapis cezasına çarptırıldı
Kırklareli'nde 2021 yılında 'usulsüzlük ve rüşvet' iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti. Operasyonlarda aralarında Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'inde bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Yargılamada Başkan Sevinç, iş insanı Tolga Ö. ve İl Genel Meclis Üyesi Cem T. Sevinç, tutuklanırken Başkan Sevinç İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Rüşvet iddiasıyla yargılanıyordu! CHP’li eski belediye başkanı hapis cezasına çarptırıldı

Yargılama ile ilgili 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma düzenlendi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Tolga Ö. ve Hakan Y. katılırken Sevinç ile İl Genel Meclisi Üyesi Cem T'nin de aralarında bulunduğu diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kararda Başkan Sevinç 'rüşvet almak' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılırken Tolga Ö. 'rüşvette aracılık etme' suçundan 4 yıl 2 ay, Yunis D. ve Hasan G'ye 'rüşvet vermek' suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Rüşvet iddiasıyla yargılanıyordu! CHP’li eski belediye başkanı hapis cezasına çarptırıldı


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