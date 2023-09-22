Muğla'da korkunç cinayet: Avukat ve emekli icra memuru kafalarından vurularak öldürüldü

Olay, saat 17.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında icra davası nedeniyle anlaşmazlık bulunan Galip Ö., avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar ile hafif ticari araçta bir araya geldi.Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tartışmanın büyümesi üzerine arka koltukta oturan Galip Ö. yanında getirdiği tabancayla avukat Çam ve Çavdar'ın başına ateş etti. Galip Ö. olayın ardından bölgeden uzaklaştı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından ağır şekilde yaralanan Çavdar ve Çam'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Jandarma ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Savcının incelemesinin ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Galip Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.