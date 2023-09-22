Muğla açıklarında Yunanistan'ın ittiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarılırken, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi yakalandı.

Muğla'nın Datça açıklarında panik anları yaşandı.Lastik bot içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.Görevli sahil güvenlik botu Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içindeki 17 düzensiz göçmeni kurtardı.Lastik botta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi de yakalandı.