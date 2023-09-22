Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.Doğu Karadeniz, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri, Van'ın güney kesimleri ile bu akşam saatlerinde Sivas, Kahramanmaraş, Kayseri'nin doğusu, Osmaniye'nin doğusu, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Gaziantep'in doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde ise seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 28°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 30°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 31°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 25°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 32°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı bulutluKARS °C, 24°CParçalı bulutluMALATYA °C, 32°CParçalı bulutluVAN °C, 25°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 26°CAz bulutlu ve açık