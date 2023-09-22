Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda 12 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı olan 12 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi.MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi.'