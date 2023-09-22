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Kadıköy'de otomobil takla attı: 4 yaralı

Kadıköy’de alkollü olduğu iddia edilen polis memurunun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da takla atarak hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücü ve otomobil içerisinde bulunan 3 polis memuru yaralandı.

Ekleme: 22.09.2023 - 09:06 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy'de otomobil takla attı: 4 yaralıKaza, saat 01.15 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevki Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 polis memuru alkol aldıktan sonra 34 FRT 170 plakalı otomobile bindi.Otomobili kullanan polis memuru M.İ., karayolunda ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağında bulunan bariyerlere çarpıp taklalar atarak, arkasından gelen Hakan Yıldız idaresindeki 34 UZ 3091 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Takla atan otomobil içerisinde bulunan sürücü M.İ. ve diğer polis memurları E.F., B.D. ile E.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını tek şeritten sürdürdü. Yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

'TAKLA ATARKEN BİZE VURDU'

Hafif ticari aracın sürücüsü Hakan Yıldız, “Orta şeritte geliyorduk. Sol şeritten bayağı hızlı geldi. Sağa doğru geçti, biz hiçbir şeyin farkında değildik. Döndü ve takla atarken bize vurdu. Dördü de polismiş. Alkollüler zaten, alkol şişeleri de orada.“ diye konuştu.

Kazaya karışan otomobillerin olay yerinden çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla, tek şeritten ilerleyen trafik akışı tekrar normale döndü.

Kadıköy'de otomobil takla attı: 4 yaralı
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