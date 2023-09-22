İzmir’de PKK operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK/KCK/YPG soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere sabah saatlerinde baskın düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, diğer şüphelilerin ise yurt dışında olduğu belirlendi.Şüphelilerin terör örgütüne üye olmak ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmakla suçlandığı belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. İfade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.