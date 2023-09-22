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İspanya'da farelere yasal hak: Sebepsiz öldürene 18 ay hapis cezası

İspanya'da onaylanan yeni hayvan refahı yasasında, 'evcil hayvan' terimi 'omurgalı hayvan' olarak değiştirildi. Yeni yasaya göre fareler dahil omurgalı bir hayvana vurmak, yaralamak veya öldürmek hapis veya para cezasıyla cezalandırılacak.

Ekleme: 22.09.2023 - 09:28 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
İspanya'da farelere yasal hak: Sebepsiz öldürene 18 ay hapis cezasıİspanya Kongresi tarafından onaylanan ceza kanununda yapılan değişiklik, evcil olmayan omurgalı bir hayvanın ölümüne neden olan kişiye 'altı ila 18 ay hapis veya 18 ila 24 ay kamu hizmeti cezası' öngörüyor.


Omurgalı hayvan kategorisi, omurgası ve kafatası bulunan bir iskelete sahip olan herhangi bir hayvanı içeriyor; dolayısıyla bir balığı, fareyi, köpeği veya kertenkeleyi öldürmek de aynı şekilde cezalandırılıyor.


Bahçeye giren yılanı öldürmek de bu kurala göre altı ila on sekiz ay arasında hapis cezası gerektiriyor.

Kötü muamelede ise kamu hizmeti cezası
Değişiklik aynı zamanda eve giren bir fare veya sıçanın vurulup öldürülmediği ancak veteriner müdahalesi gerektiren yaralanmalara neden olduğu takdirde polise ihbarda bulunulursa 3 ila 12 ay arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabileceği anlamına da geliyor.

Yaralama olmaksızın kötü muamelede de “bir aydan iki aya kadar para cezası veya bir günden otuz güne kadar kamu hizmeti cezası” uygulanacak.


Yani köpeğinin tasmasından çeken ya da kötü konuşan kişi, cezayla yüzyüze gelebilir.
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