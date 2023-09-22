İçişleri Bakanı Yerlikaya: Zehir tacirliğinden hükümlü olarak aranan 18 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ''JASAT tarafından Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zehir tacirliğinden hükümlü olarak aranan 18 şahıs yakalandı'' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Aydın il jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğümüzün uyuşturucu satışını engellemeye yönelik planlı çalışmasında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından uyuşturucu trafiğinde rol almış aranan satıcı ve kullanıcılara yönelik eş zamanlı operasyonun düzenledi. Yakalanan 18 hükümlü de cezaevinde gönderildi. Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum'' açıklamasında bulundu.