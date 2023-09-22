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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Eylem hazırlığındaki 10 DEAŞ'lı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova’da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı" dedi.

Ekleme: 22.09.2023 - 16:34 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Eylem hazırlığındaki 10 DEAŞ'lı yakalandıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik #İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında; #Bornova'da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi. Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde:

El yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, Jel dinamit lokumu, Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum TERÖR VE TERÖRİZMLE MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK. EYLEM YAPMAYA HAZIRLANAN HAİNLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ.
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