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İBB ile Belediye-İş Sendikası arasında gece yarısı imzalanan toplu iş sözleşmesine çalışanlardan tepki

İSTON ve İSBAK çalışanları, İBB ile imzalanan toplu sözleşmyei reddetti. Belediye çalışanları gece yarısında imzalanan toplu iş sözleşmesini, sendika binası önüne gelerek protesto etti.

Ekleme: 22.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
İBB ve Belediye-İş Sendikası yönetimi arasında, dün gece saatlerinde toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan sözleşme İSTON A.Ş, İSBAK A.Ş ve sendikaya bağlı diğer İBB çalışanları tarafından tepki topladı. Belediye-İş Sendikası'na bağlı çalışanlar, sendikanın Fatih'teki binasının önüne gelerek eylem yaptı. Çalışanlar, sloganlar atarak sendika yönetimini bina dışına çağırdı. Bina kapısında ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

"3 BUÇUK YILLIK DAVAMIZI BİR GECEDE SATTILAR!"

Eylem yapanlar adına açıklamada bulunan İbrahim Dalkılıç, şunları söyledi:

Bu kadar insanın hakkını yediler, bir gecede sattılar. Biz grev kararı aldık, onlar da bize grev kararınız tamamdır dediler. Grev yapmamız gereken güünün sabahının gecesinde bizi masada sattılra. 'Fiyat bu, işinize geliyorsa' dediler. Bu insanlarda haklı olarak buraya toplandılar. Yani grev hakkımızı bile kısıtladılar.

Grev yapmamızı bile istemediler. Bizim talebimiz, adam akıllıca, insanca maaşımızı alıp, insanca hizmetimize devam etmek. Burada çalışan birimlerdkei arkadaşlarımızın hepsi hizmet birimlerinde çalışıyor. Ve inanılmaz düşük skalalarla çalışıyorlar.

Bu daha 3 buçuk yıldır devam ediyor. 3 buçuk yıllık davamızı bir gecede masada sattılar, kimseye de haber vermediler. İnsanlara haber vermediler. Haber vermeleri gerekiyordu. 'Arkadaşlar, fiyat budur. Kabul ediyor musunuz? Yoksa greve mi gitmek istiyorsunuz?' demeleri gereken yerde 'Biz yaptık, oldubitti' demeye getirdiler. Ama bu insanların sabırları taştı.

İBB ile imzalanan toplu sözleşmeyi reddeden çalışanlar eylem yaptıİBB ile imzalanan toplu sözleşmeyi reddeden çalışanlar eylem yaptı
"Bize verilen sözlerin ve garantilerin hiçbiri yapılmadı"

Bir başka çalışan Serdar Kırçak ise, şunları söyledi:

İçinde bulunduğumuz bu süreçte bize verilen sözlerin ve garantilerin hiçbiri yapılmadı. Bu kadar insanın birlik ve beraberliği aslında bunun gayreti ve üzerinedir. Bize verilen sözlerde, 4 yıllık sözleşmemizin yapılmaması ve mahkeme süreçlerimizin devam etmesinden dolayı bütün vaatler verildi.

Ama bir gecede genel başkanın buraya gelip imza atmasıyla sendika buradaki insanların tamamının güvenini kaybetmiştir. Biz kendimizi satılmış hissediyoruz ama asıl satılmış kendileridir. Namus ve şeref sözü veren insanlar bugün şu an dışarı çıkıp bizim yüzümüze bakamıyorlar. Bu süreçte bizim yapabileceğimiz tek şey ya bu sözleşmeyi tamamen iptal edip, imza bedelini Büyükşehir'e ödeyip bizim istediğimiz gibi yeni bir sözleşme yaparlar. Yoksa bunun dışında hiçbir şekilde bir üyesi kalmaz.
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