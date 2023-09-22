  • USD: 27,10 - 27,15
  • EURO: 28,85 - 28,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İBB'den vatandaşa 'sabotaj'! İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor: 8 metro hattında 155 yürümeyen merdiven

CHP Belediyesi olan İBB’de yürüyen merdiven sorununun gün geçtikçe arttığını belirten İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Arızalanan veya kullanım dışı bırakılan yürüyen merdivenlerin önlerinin ahşap panelle kapatılarak farklı amaçla kullanılmaya çalışıldığını İstanbul’da İBB’ye bağlı Metro İstanbul verilerine göre 8 metro hattında 155 yürüyen merdiven kullanım dışı bırakıldığını kaydetti.

İBB'den vatandaşa 'sabotaj'! İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor: 8 metro hattında 155 yürümeyen merdiven
Ekleme: 22.09.2023 - 15:52 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
İBB'den vatandaşa 'sabotaj'! İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor: 8 metro hattında 155 yürümeyen merdiven
Toplu taşımada her gün bir skandala şahit olan İstanbullular şimdi de yürüyen merdiven çilesi yaşıyor. İBB'ye bağlı Metro İstanbul verilerine göre 8 metro hattında 155 yürüyen merdiven kullanım dışı. Bağcılar Meydanı istasyonunda ise yürüyen merdivenin önü ahşap panelle kapatıldı. CHP'li İBB yönetimini uyaran İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, "İBB, sorunların üstünü örterek çözüm ürettiğini sanıyor. Yürüyen merdivenlerin önündeki engellerin kaldırılarak vatandaşın hizmetine sunulması lazım" dedi.

2019 yılından itibaren CHP yönetiminde olan İstanbul'da sorunlar bitmiyor. Yerel seçim öncesi İstanbullulara her alanda birçok vaat veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en büyük sınavı ise ulaşım oldu. Metrobüs kazaları, iptal edilen seferler, çökme riski taşıyan üstgeçitler, yanan ve denize düşen İETT otobüslerinden sonra şimdi de yürüyen merdiven çilesi ortaya çıktı. İstanbul genelindeki metro hatlarında yürüyen merdivenlerin bir kısmı bakım bir kısmı da arıza gerekçesiyle çalıştırılmıyor.

155 YÜRÜYEN MERDİVEN KULLANIM DIŞI

İBB hangi hatlarda çalışmayan asansör ve yürüyen merdiven bulunduğuna ilişkin Metro İstanbul internet sitesinden bilgilendirilme yapıyor. Metro İstanbul güncel verilerine göre; İstanbul genelinde 8 metro hattında 155 yürüyen merdiven kullanım dışı bırakıldı. M1 hattında 8, M2 hattında 36, M3 hattında 12, M4 hattında 21, M5 hattında 12, M7 hattında 24, M8 hattında 25 ve M9 hattında ize 17 yürüyen merdiven kapalı durumda.

İBB'den vatandaşa 'sabotaj'! İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor: 8 metro hattında 155 yürümeyen merdiven

EN ÇOK ENGELLİ , YAŞLI VE ÇOCUKLU ANNELER MAĞDUR OLUYOR

Bu hatlardan birinde ise herkesi şaşırtan bir görüntüye rastlandı. Yenikapı-Kirazlı metro hattı üzerindeki Bağcılar Meydanı istasyonunda yürüyen merdivenin önü boydan boya ahşap panelle kapatıldı. Metrodan inince bir duvarla karşılaşan yolcular, uzaktaki merdivenlere yönlendiriliyor. Bu durumdan en çok ise yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu kadınlar olumsuz olarak etkileniyor.

"GENİŞ ULAŞIM AĞINDA VATANDAŞLAR YAYA BIRAKILIYOR"

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, mağduriyet yaşayan vatandaşlar adına İBB'ye şu uyarılarda bulundu: "Ulaşımın hangi aşamasına dokunsanız bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Bu kadar geniş bir ulaşım ağının bulunduğu megakentte vatandaşlar adeta yaya bırakılıyor.

Araçlar sağlam olsa istasyonlarda, duraklarda aksaklıklar ortaya çıkıyor. Şimdi de yürüyen merdiven çilesi yaşıyoruz. İBB, sorunların üstünü örterek çözüm ürettiğini sanıyor. Yürüyen merdivenlerin önündeki engellerin kaldırılarak vatandaşın hizmetine sunulması lazım."
Halk TV'de propaganda yapıldı! Vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı
İBB'den vatandaşa 'sabotaj'! İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor: 8 metro hattında 155 yürümeyen merdiven
YÖK'ten yeni karar! Deprem bölgesindeki üniversiteler için uzaktan eğitim açıklaması
Rüşvet iddiasıyla yargılanıyordu! CHP’li eski belediye başkanı hapis cezasına çarptırıldı
CHP ve İP bu kez İzmir'de karşı karşıya geldi! 'Kokmasın diye körfeze kimyasal madde döküyor'
Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda bakterili ekmek skandalı! Fabrika çalışanı hepsini anlattı: Bilerek yedirdiler!
Sıfır Atık Vakfı kuruldu! Tüm dünyaya örnek oldu
Ticaret Bakanlığı'ndan 80 milyar dolarlık hedef: Uzak ülkelere ihracat stratejisi belli oldu
İBB ile Belediye-İş Sendikası arasında gece yarısı imzalanan toplu iş sözleşmesine çalışanlardan tepki
Meral Akşener'den yerel seçim mesajı: Artık CHP ile rakibiz!
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon
Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda 12 terörist öldürüldü
'Ayasofya' hazımsızlığını gözler önüne serdi: HDP’li Nesimi Aday'dan hadsiz çıkış!
CHP’li belediyeler birbirine düştü… CHP’li Böcek'ten CHP’li Uysal'a gözdağı gibi yasak
Mansur Yavaş'tan yeni skandal! Emekliyi yarı yolda bıraktı!
Ekrem İmamoğlu Halk Tv'nin patronuna göz yumdu mahalleli isyan etti! Biz çivi çakamıyoruz, O villayı iki katına çıkardı
Tunç Soyer'in palmiye fiyaskosu! 2 bin ağaç heba oldu akılları anca başlarına geldi
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki değişim kavgasına net yorum: Kendi işlerine baksınlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberi duyurdu: Emeklilere düzenleme en kısa zamanda olacak
Başkan Erdoğan, Elon Musk ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Teknofest'e davet ettim, gelecek
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Altının pabucunu dama atacak maden! 40 kat daha değerli: Elinde olan sevinçten takla atacak

Altının pabucunu dama atacak maden! 40 kat daha değerli: Elinde olan sevinçten takla atacak

Bu kadarına da pes!... Toprağa gömülü kaçak trafo bulundu

Bu kadarına da pes!... Toprağa gömülü kaçak trafo bulundu

Ege’deki o ilimizde heyecan yaratan keşif: 2500 yıl sonra gün yüzüne çıktı!

Ege’deki o ilimizde heyecan yaratan keşif: 2500 yıl sonra gün yüzüne çıktı!

Bir ilimizde daha ortaya çıktı: Dünyanın en tehlikeli örümceği!

Bir ilimizde daha ortaya çıktı: Dünyanın en tehlikeli örümceği!

Elon Musk, 120 bin TL maaşla Türkçe bilen personel arıyor

Elon Musk, 120 bin TL maaşla Türkçe bilen personel arıyor