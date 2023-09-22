İBB'den vatandaşa 'sabotaj'! İstanbulluların yürüyen merdiven çilesi bitmiyor: 8 metro hattında 155 yürümeyen merdiven

Toplu taşımada her gün bir skandala şahit olan İstanbullular şimdi de yürüyen merdiven çilesi yaşıyor. İBB'ye bağlı Metro İstanbul verilerine göre 8 metro hattında 155 yürüyen merdiven kullanım dışı. Bağcılar Meydanı istasyonunda ise yürüyen merdivenin önü ahşap panelle kapatıldı. CHP'li İBB yönetimini uyaran İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, "İBB, sorunların üstünü örterek çözüm ürettiğini sanıyor. Yürüyen merdivenlerin önündeki engellerin kaldırılarak vatandaşın hizmetine sunulması lazım" dedi.2019 yılından itibaren CHP yönetiminde olan İstanbul'da sorunlar bitmiyor. Yerel seçim öncesi İstanbullulara her alanda birçok vaat veren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en büyük sınavı ise ulaşım oldu. Metrobüs kazaları, iptal edilen seferler, çökme riski taşıyan üstgeçitler, yanan ve denize düşen İETT otobüslerinden sonra şimdi de yürüyen merdiven çilesi ortaya çıktı. İstanbul genelindeki metro hatlarında yürüyen merdivenlerin bir kısmı bakım bir kısmı da arıza gerekçesiyle çalıştırılmıyor.İBB hangi hatlarda çalışmayan asansör ve yürüyen merdiven bulunduğuna ilişkin Metro İstanbul internet sitesinden bilgilendirilme yapıyor. Metro İstanbul güncel verilerine göre; İstanbul genelinde 8 metro hattında 155 yürüyen merdiven kullanım dışı bırakıldı. M1 hattında 8, M2 hattında 36, M3 hattında 12, M4 hattında 21, M5 hattında 12, M7 hattında 24, M8 hattında 25 ve M9 hattında ize 17 yürüyen merdiven kapalı durumda.Bu hatlardan birinde ise herkesi şaşırtan bir görüntüye rastlandı. Yenikapı-Kirazlı metro hattı üzerindeki Bağcılar Meydanı istasyonunda yürüyen merdivenin önü boydan boya ahşap panelle kapatıldı. Metrodan inince bir duvarla karşılaşan yolcular, uzaktaki merdivenlere yönlendiriliyor. Bu durumdan en çok ise yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu kadınlar olumsuz olarak etkileniyor.İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, mağduriyet yaşayan vatandaşlar adına İBB'ye şu uyarılarda bulundu: "Ulaşımın hangi aşamasına dokunsanız bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Bu kadar geniş bir ulaşım ağının bulunduğu megakentte vatandaşlar adeta yaya bırakılıyor.Araçlar sağlam olsa istasyonlarda, duraklarda aksaklıklar ortaya çıkıyor. Şimdi de yürüyen merdiven çilesi yaşıyoruz. İBB, sorunların üstünü örterek çözüm ürettiğini sanıyor. Yürüyen merdivenlerin önündeki engellerin kaldırılarak vatandaşın hizmetine sunulması lazım."