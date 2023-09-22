Halk TV'de propaganda yapıldı! Vatandaşlara sokağa çıkın çağrısı

CHP yandaşı Halk TV'de konuşan Mustafa Sönmez, sokak çağrısında bulundu. Sönmez, "Herkes aklını başına toplasın. Öyle ağlaşmakla olmaz. Çıkacaksın mücadele edeceksin. Sokak senindir kardeşim" dedi.

Komşu ülke Yunanistan'da hareketli anlar yaşanıyor...



Alınan yeni karar vatandaşlardan tepki gördü. Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis tarafından sunulan 'yeni çalışma yasası' örgüt ve sendikaların katılımıyla protesto edildi.



Öyle ki kamu çalışanları eylem yaparak greve gitti.



Çalışanlardan yasaya tepki



Yeni kararla birlikte büyük sektörlerde 5 gün, günlük 8 saat olan çalışma saatlerini 13 saate çıkması planlanıyor.



Öte yandan tatil olan pazar günlerinde de vatandaşların çalışması isteniyor. Bu durum da çalışanların tepkisini çekti. Bir de başkent Atina’da yapılan eylemlerde de itfaiye teşkilatları kalıcı mevki talep etti.



Böylelikle ülkede adeta tansiyon yükseldi.



Vatandaşlara sokağa çıkın propagandası



Yaşanan gelişmeler bugün CHP yandaşı Halk TV'de ele alındı. Ayşenur Arslan'ın sunduğu programa konuk olan Mustafa Sönmez konuyu değerlendirdi.



Sönmez, yaşananları destekleyerek Türkiye'de benzer manzaralar görmek istediği vurguladı.



"Sokak senindir kardeşim"



Öyle ki vatandaşlara sokağa çıkma çağrısında bulunarak şu ifadeleri kullandı:



Herkes aklını başına toplasın. Öyle ağlaşmakla olmaz. Çıkacaksın mücadele edeceksin. Sokak senindir kardeşim, sokak senin anayasal hakkındır. Gösteri senin hakkındır, ifade özgürlüğü senin hakkındır, protesto senin hakkındır. Çık kullan. Yunanistan’daki kullanıyor da sen niye kullanamıyorsun... Onun da anayasasında var o kullanıyor senin neyin eksik? Dönüp hiç mi tarihinize bakmıyorsunuz? Ağlaşma, sadece ağlaşma yani…