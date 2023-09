Fotoğrafçı dükkanında taciz: Vesikalık çektirirken cinsel organını kadına gösterdi!

İğrenç olayın adresi Kocaeli'ydi. 18 Eylül'de bir fotoğrafçı dükkanına giden M.D., iş yeri sahibi Ö.Ö. isimli kadına iş için vesikalık fotoğraf çektireceğini söyledi. Ö.Ö., stüdyoda fotoğraf için ışık ayarı yaptığı sırada M.D., cinsel organını gösterdi. Ö.Ö., panikle dükkandan çıkarken, M.D. ise kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu M.D. yakalandı.Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilen M.D., mahkeme heyetinin tanıkların ifadelerini çelişkili bulması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yaşadığı olayı anlatan 2 çocuk annesi fotoğrafçı Ö.Ö., 'Şahıs buraya geldi. 'İş için vesikalık çektirmek istiyorum' dedi. Stüdyoda ışıkları açtım. Işık ayarlarını yaptıktan sonra kafamı çevirdiğimde adam, eşofman altını dizine kadar indirmiş, cinsel organını gösterdi. Ellerim titredi, konuşamadım, bağıramadım. Stüdyodan çıktım. Kapıya doğru ilerledim. Ondan sonra zaten benim çığlık attığım an çok hızlı bir şekilde kapıyı açıp, çok hızlı bir şekilde koştu. Tek korktuğum benim çocuklarım buraya gelip duruyor. Ya benim çocuklarım da burada olsaydı' dedi.Olayı gerçekleştirenin kimliğinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alındığı söyleyen Ö.Ö., 'Arkadaşım polisi aradı. 2 tane ekip geldi. Olanlara anlattım. Polisler, 'bizimle geleceksiniz' dedi. Orada ifademizi verdik. Polis ekipleri araştırmaya başladı. Kimi net, kimi net olmayan birçok video, güvenlik kameralarından buldular. Şahitler de ertesi sabah anlattılar her şeyi. Görüntüler bulundu. Arkadaşlarım da destek oldu. Onlardan da biraz bir şeyler geldi. Akşamında gözaltına alma kararı çıkmış. Aldılar götürdüler karakola. Teşhis için çağırdılar ama beni yüzleştirmediler. Fotoğraftan baktık. Çok masum görünüyor, ama çok fena bir genç. Sabah savcılığa sevk ediliyor. Savcı tutuklama kararı diyor. Hakim adli kontrolle serbest bırakıyor' ifadelerini kullandı.M.D.'nin, akli dengesinin yerinde olduğunu belirten Ö.Ö., 'İş için vesikalık çektirmek istiyorum talebini o kadar net ve o kadar güzel ifade etti ki hiç hastalıklı gibi değildi. Yaptığı hareket hiç normal değil ama konuşurken gayet net, düzgün biriydi. Mahalleden 'ya zaten o hasta' gibi cümleler kullanılıyor ama birileri bunu hasta olduğuna inandırıyorsa onu bilemem ama o adam hasta falan değil. Arada 'aklı gidiyor' diyorlar da, her şey de normal de mevzu cinsellik olunca mı anormalleşiyor? Bu yaşanmış ilk olay değil. Bu bizim kulağımıza gelen, bizim duyduklarımız. Ya duymadıklarımız. Görmediklerimiz?' ifadelerini kullandı.