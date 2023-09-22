Evden 18 kamyon çöp ve atık çıktı: Kötü kokular yayılınca fark ettiler

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden 18 kamyon çöp ve atık çıkarıldı.Tabakhane Mahallesi Akçaoğlu Çıkmazı'nda Zeynep Çiçek'in kiracı olarak yaşadığı iki katlı binadan çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri yönlendirildi.Belediye ekipleri, evin içi ile bahçesinde bulunan çöpleri 15 kamyonla çıkardı. Çiçek'e, ayrıca 3 kamyon geri dönüşüm eşyası için de tutanakla 5 bin 100 lira verildi.Yıkılma tehlikesi bulunan bina için yıkım kararı verildi. Evde bulunan giysilerden bir kısmı ayrılarak Çiçek'e teslim edilecek.