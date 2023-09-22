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Elon Musk, 120 bin TL maaşla Türkçe bilen personel arıyor

SpaceX, Türkiye'de Starlink internet hizmetini başlatmaya hazırlanıyor. ABD merkezli firma, Türkçe bilen Starlink temsilcisi arıyor. İşte firmanın dikkat çeken iş ilanı...

Ekleme: 22.09.2023 - 14:13 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk, 120 bin TL maaşla Türkçe bilen personel arıyor
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, dünyanın birçok noktasında uydu interneti ağı olan Starlink hizmetini sunuyor. Starink'in Türkiye'ye ne zaman geleceği yıllardır merak konusu. Starlink için beklenen tarihler birkaç defa ertelenmişti ancak artık 2024 yılında SpaceX'in Türkiye'de Starlink internet hizmetini sunmasına kesin gözle bakılıyor.

Hatta Starlink'in resmi internet sitesindeki hizmet haritasında Türkiye için uydu interneti 'Yakında gelecek' olarak tanımlanıyor. Diğer iki tanım ise 'Mevcut' ve 'Bekleme listesinde' olarak görünüyor.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York eyaletinde bulunan Türkevi'nde SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ı ağırladı. Musk ile yapılan toplantıda, Starlink hizmeti de masaya yatırıldı. Bloomberg News'in aktardığı bilgilere göre, Erdoğan, Türkiye'de Tesla fabrikasının kurulmasının yanı sıra Starlink hizmetinin başlatılmasını istedi.

STARLINK TÜRKİYE İÇİN TÜRKÇE BİLEN PERSONEL ARIYOR

Beklenen uydu interneti hizmeti için SpaceX şirketi harekete geçti. SpaceX firması, 'müşteri hizmetleri' ve 'müşteri temsilcisi' olarak adlandırılan pozisyonlar için iş ilanları yayınladı.

Türkiye'deki uydu interneti altyapısını sağlamak amacıyla firma, hem Türkçe hem de İngilizce bilen personel arayışına girişti. İşte SpaceX'in Starlink Türkiye müşteri temsilcisi pozisyonu için aradığı nitelikler...

-Lise diploması veya denklik belgesine,

-Müşteri destek pozisyonunda 1 yıldan fazla deneyime,

-İyi derecede İngilizce ve Türkçe'ye sahip olmak gerekiyor.

Aranan diğer özellikler ve gereksinimler ise şu şekilde:

-Tatillerde çalışmaya müsait olmalı ,

-Hawthorne, CA (California / ABD) bölgesinde yaşıyor olmak (remote / uzaktan çalışma imkanı yok),

TÜRKÇE BİLEN STARLINK ÇALIŞANI AYLIK 120 BİN TL KAZANACAK
İş ilanında günlük ücret de açıklandı. SpaceX'in çalışanlara vereceği saatlik ücretler şu şekilde:

-Müşteri Destek Görevlisi/Seviye 1: 22,00 ABD Doları/saat - 10 saatlik çalışmada günlük 220 ABD Doları ediyor.

-Müşteri Destek Sorumlusu/Seviye 2: 24,50 ABD Doları/saat - 10 saatlik çalışmada günlük 245 ABD Doları ediyor.
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