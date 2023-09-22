Ekrem İmamoğlu Halk Tv'nin patronuna göz yumdu mahalleli isyan etti! Biz çivi çakamıyoruz, O villayı iki katına çıkardı

Villanın zemin altında 190 metrekareye çıkartılmasının ardından Cafer Mahiroğlu hızını alamadı ve 2022 yılında çatısı olmayan villaya kaçak kat çıktı.Yoğun şikayetlere rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü, sorumluluğunda bulunan Boğaziçi Öngörünümündeki villaya müdahale etmekten kaçındı.Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl yerinde yaptığı denetimde kaçak inşaat faaliyetlerini durdurarak inşaatı mühürledi.İBB yönetimine de resmi yazıyla İBB'nin Boğaziçi Kanunuyla sorumluluk alanı olan 495 ada, 1 parsel sayılı parselde kaçak inşaat faaliyetleri yürütüldüğünü ve gereğinin yapılmasını talep etti.Yoğun kamuoyu baskısı sonrası İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri de bölgeye giderek Mahiroğlu'nun villasındaki kaçak yapıyı mühürledi. Ve kaçak bölümler yıkıldı.Ancak Mahiroğlu, yasa dışı olarak çifte mührü sökerek yıkık villada bu kez inşaatın tamamını kapsayacak şekilde kaçak yapılaşmaya başladı.Söz konusu villanın proje dışı yapısı olması nedeniyle tadilat ve güçlendirme izin belgesi alamayan Mahiroğlu, kanunun dışına çıkarak geçen ay önce çelik konstrüksiyonla villayı çevreledi. Daha sonra da kaçak inşaata başladı.Sabah'ın haberine göre; hızla ilerleyen inşaatta 1 Eylül'de yapılan son denetimin fotoğraflarına ulaşılırken, fotoğraflarda villanın neredeyse tamamen yıkıldığını, statiğinin bozulduğu görüldü. Boğaziçi Kanunu'nun 2960 nolu kanuna göre bu villanın İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yıkılarak yeşil alana alınması ve mülk sahibiyle birlikte fenni müdürlere ağır cezaların uygulanması gerekiyor.2960 No'lu Kanun'da Boğaziçi kıyı, öngörünüm, geri görünümlü alanlar da kültürel varlıkların ve doğal tabiatın korunması yüksek ölçekte amaçlanırken şu ifadeler yer alıyor: 'Bu alanların imara açılmaması Boğaziçi İmar Kurum Yönetimlerinin ve İlgili Boğaziçi Kanunun birinci öncelikli amacıdır.Dolayısıyla bu alanlar da bulunan yapılar (eğer kültürel ve tarihi bir kimliğe sahip değilse) yıkıldıktan sonra yeşil alan haline getirilmesi ilgili kurumca (İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü) amaçlanmıştır.'Ruhsat projesine aykırı bölümlerin bulunduğu villanın tamamında ruhsata aykırı inşaat çalışması yapan Cafer Mahiroğlu'na yine Boğaziçi Kanunu'nun Ceza Hükümleri bölümünün 18. Maddesinde ise şu ifadelere yer veriliyor:'Boğaziçi Alanında inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapıların tamamı, inşaat ruhsatı ve eklerine ve imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların aykırı kısım ve bölümleri, bu Kanunun 13 üncü maddesine göre yıktırılmakla beraber, yapı sahipleri, fenni mesulleri ve müteahhitleri bir aydan altı aya kadar hapis ve 200 bin TL'den 500 bin TL'ye kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.Bu fiillerin tekrar edilmesi halinde söz konusu kimselere verilecek cezalar 1/3'ünden az olmamak üzere üç katına kadar artırılır. Fenni mesullere ayrıca bir yıla kadar meslekten men cezası verilir.'İBB'nin imar sorgulama uygulamasında Mahiroğlu'na ait villanında kayıtlarda imarsız ve yeşil alan olarak işlendiği görülürken aynı bölgede 50 yıldır oturan vatandaşlar da Mahiroğlu'na İBB yönetimi tarafından tanınan ayrıcalıktan şikayet etti.Vatandaşlar, kendilerinin tek çivi çaktığı anda İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerini karşılarında bulduklarını çakılan çiviyi dahi söktürdüklerini ancak Mahiroğlu'nun villayı yıkarak yeniden yapmasına herhangi bir denetim ve müdahalede bulunmadıklarını belirtti.Cafer Mahiroğlu'nun geçen yıl kaçak olarak inşa ettiği kaçak katın görüntüsü, yaşanan pervasızlığı tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Ekipler tarafından geçen yıl yıkılan kaçak katta mevcut villanın iki katı büyüklükte beton bloklar yükseldi.Mahiroğlu, kaçak katın yıkılmasının ardından bu yıl çifte mührü sökerek yine inşaat ruhsatına aykırı olarak çelik konstrüksiyonla söz konusu taşınmazın tamamını kapsayacak şekilde 600 metrekare daha büyüttü.