CHP ve İP bu kez İzmir'de karşı karşıya geldi! 'Kokmasın diye körfeze kimyasal madde döküyor'

Bir zamanlar 6'lı masanın etrafında birlikte siyaset yapan CHP ve İP, İzmir'de karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta sonu İP Genel Başkanı Meral Akşener'in yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Ümit Özlale, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i topa tuttu. Ulusal bir televizyon kanalında çarpıcı açıklamalarda bulunan Ümit Özlale; CHP'li Soyer'in idaresindeki kentin iyi yönetilmediğini belirtip, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi kokmasın diye körfeze her yıl binlerce ton koku giderici kimyasal madde döküyor' dedi.Her gün bin 100 ton çamurun hala körfeze döküldüğünü öne süren Özlale, 'Bunu yalanlamalarını eğer doğruysa bunu kabul etmelerini bekliyorum. Mavişehir'in bazı yerlerinde derinlik 60 santimetreye düşmüş durumda. Her sene yüzlerce milyon Türk Lirası değerinde koku giderici kullanıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Kimyasal malzeme alınıyor. O malzeme denize dökülüyor. Bu iddialarımla ilgili aksini iddia edecek olurlarsa kendileriyle memnuniyetle tartışabiliriz.Körfezin kokusunu gidermek için kimyasal kullanılıyor. Bunlar Büyükşehir'in faturalarında vardır. Zaten şu anda körfezde yaşaması gereken bir hayatın olmadığını biliyoruz. Bu koku meselesinde gerçekten büyükşehir belediyesiyle tartışmak yerine İzmirlinin takdirine bırakıyorum. Her gün 1100 ton çamurun körfeze aktarılmasına bakabilirsiniz. Günün sonunda buna karar verecek olanın İzmirliler olduğunu düşünüyorum.' dedi.'Ben İzmir'i daha iyi yöneteceğimi düşünüyorum. Belediyenin birkaç şeyini eleştirebilirim sizin ekranlarınızdan. İzmirliyim, burası benim büyüdüğüm, okuduğum yer. Yakınlarım olduğu yer. Daha iyi bir belediyeciliğin İzmir'de mümkün olduğunu düşünüyorum. İzmir'in çok temel problemleri var. Birincisi kentsel dönüşüm. Manisa'dan İzmir'e gelince sizi körfez karşılar. Alsancak, Kordon, Urla yarımadası, Çeşme. Şehrin çeperine gittiğinizde Karabağlar, Buca, Balçova'nın arka taraflarına gittiğinizde İzmir'in hak ettiği yönetimi görmediğini intibak edebiliyorsunuz.'İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi gelirini yaratacak adımlar atamıyor. Oysa dünyada iyi belediyecilik örneklerine baktığınızda belediyeler genel bütçeden aldıkları kaynak kadar kendileri gelir yaratabilirler. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gelirinin yüzde 90'ı Ankara'dan geliyor. Burada büyükşehir belediyesinin 30 binden fazla çalışanı var. Burada istihdam fazlası olduğunu düşünüyorum. Son 5 yılda bankamatik memuru sayısının arttığını söyledim. Bankamatik memurlarının tespit edilip işten çıkarılması gerektiğini söyledim. O para İzmir'in parası. Benim babam işçi. Ben işçi çocuğuyum' diye konuştu.İşe alımlar yapılırken çok fazla liyakate dikkat edilmediği yönünde iddialar olduğunu ifade eden Özlale, işe alımlarda o kişinin İzmirli olup olmadığına dikkat edilmediği konusunda da bilgiler olduğunun altını çizdi.