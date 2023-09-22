Çanakkale'de tanker arızası: Gemi trafiğine kapatıldı
İstanbul’dan Yunanistan’a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaşayan 183 metre boyundaki tanker nedeniyle gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.
İstanbul'dan Yunanistan'a seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan SAPPHO isimli 183 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-13 ve KURTARMA-15 römorkörleri olay yerine ivedilikle yönlendirildi. Çanakkale Boğazı gemi trafiği güney kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı.