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Bu kadarına da pes!... Toprağa gömülü kaçak trafo bulundu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Aşağıkoçlu Mahallesindeki bir çiftçiye ait pamuk ve mısır ekili tarlada, toprak altına gömülmüş vaziyette 160 kWA gücünde kaçak elektrik trafosu tespit etti. Sulama amacıyla kullanılan trafonun günlük ortalama tüketiminin 10 bin TL’yi bulduğu belirlendi.

Ekleme: 22.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Bu kadarına da pes!... Toprağa gömülü kaçak trafo bulundu
Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde teknolojik araçlarla yürüttüğü kaçak elektrik tüketimiyle mücadelede olumlu sonuçlar almaya devam ediyor. Sahada gerçekleştirilen etkin denetimler ve teknik izlemeler sayesinde yeni kaçak trafolar tespit etmeye devam eden ekipler, son yapılan denetimde, toprak altına gizlenmiş 160 KVA gücünde bir kaçak trafoyu ortaya çıkardı.

GÜNLÜK TÜKETİMİ 10 BİN TL

Merkez Eyyübiye ilçesinin kırsal bölgesinde yer alan ekipler, Aşağıkoçlu Mahallesi'nde yapılan denetim sırasında bir çiftçinin tarlasında yere uzanan elektrik kablolarını fark etti. Detaylı inceleme sonucunda, bu kabloların toprak altında gizlenmiş, üzeri taşlarla kamufle edilmiş bir kaçak trafoya bağlı olduğu ortaya çıktı. Drone denetimlerinden saklanmak amacıyla toprağa gömüldüğü saptanan trafonun, yaklaşık 50 evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu ve günde sadece 8 saat çalıştırılsa bile yaklaşık 10 bin TL değerinde elektrik tükettiği belirlendi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Kaçak trafoların bu işte 'uzmanlaşmış' elektrikçiler tarafından hayatlarını tehlikeye atarak kurulduğunu belirten Korhan, 'Son tespit ettiğimiz trafonun enerji bağlantısının kurulduğu iletim hattında 34 bin 500 volt gücünde elektrik akımı bulunuyor. Bağlantıyı yapan kişinin akıma kapılması durumunda hayatta kalma şansı neredeyse yok. Bu trafoyla ilgili savcılığa avukatlarımız aracılığı ile suç duyurusunda bulunduk. Ama öncesinde trafo sahibine gelip yasal abonelik işlemi yapması için çağrıda bulunuyoruz. Yüzbinlerce lira ödeyip kaçak trafo alacağına abonelik işlemi yapsın ve gerek bizim, gerekse devletin sunduğu imkanlardan da yararlanarak kayıtlı biçimde elektrik enerjisi kullansın' dedi.

BU YIL 22 KAÇAK TRAFOYA EL KONULDU

Dicle Elektrik'in Saha Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şeref Korhan, şirketin özelleşme sürecini kapsayan son 10 yılda kaçak elektrikle sürekli mücadele ettiklerini belirtti. Korhan, 'Bu süreçte önemli deneyimler kazandık. Özellikle yaz aylarında tarımsal sulama nedeniyle ciddi kaçak tüketimlerle karşılaşıyoruz. Türkiye'deki tarımsal sulama için kullanılan yıllık 16 milyar kWh elektriğin yarısı dağıtım bölgemizde tüketiliyor. Bu nedenle tarımsal alanda yaşanan kaçak tüketimin ekonomiye verdiği zarar büyük. Teknolojik imkanları da kullanarak kaçak tüketimi yüzde 76'dan yüzde 43'e düşürdük. Bu yaz sadece 22 trafoya el koyduk. Ekiplerimizin Eyyübiye'de tespit ettiği kamufle edilmiş kaçak trafo, karşılaştığımız yöntemler arasında bir ilk. Drone teknolojisini aşmak için kaçak kullanıcıların yeni yöntemlere başvurduğunu bu şekilde anladık,' diye konuştu.
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