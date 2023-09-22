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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazanarak 8.075,66 puana yükseldi.

Ekleme: 22.09.2023 - 13:32 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında yükseldiGünün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,20 puan artarak 8.075,66'ya çıktı. Toplam işlem hacmi 60,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,14 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,88 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini verdiğini belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, enflasyonun hedefe yaklaşması için daha katetmesi gereken uzun bir yol olduğunu söylediğini anımsattı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan verilere göre, haftalık işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 201 bin ile mart ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini aktararak, iş gücü piyasasının sağlamlığını koruduğunu kaydetti.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,51 ile Ekim 2007'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı, 2 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,2'yi aşarak Temmuz 2006'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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