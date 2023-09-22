Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Sapık hakkında şaşırtan gelişme!

İstanbul'un Bebek sahilde 30 Mayıs 2022'de Özgür Kavi ile Carmen Maria T.'nin cinsel ilişkiye girdiği görüntüler sosyal medyada infial oluşturmuştu.Özgür Kavi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Carmen Maria T.'nin Adli Tıp raporu doğrultusunda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmasına karar verilmişti.Tutuklu sanık Özgür Kavi, "Kazayla oldu" savunmasında bulunmuştu.İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "Beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı cinsel saldırı" ve "Hayasızca hareketler" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Özgür Kavi avukatları Tahsin Tamer Özdemir ve Mehmet Ali Atay katıldı."Hayasızca hareketler" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan yakalama kararı bulunan müşteki-sanık Carmen Maria T. ise duruşmaya gelmedi.Mahkeme, delillerin toplanmış olması, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrolü uygulayarak Özgür Kavi'nin tahliyesine karar verdi.Mahkeme ayrıca, Carmen Maria T. hakkındaki yakalama kararının devamına, yakalandığı takdirde akıl hastası olup olmadığının tespiti için rapor alınması için akıl ve ruh hastalıkları hastanesine yatırılmasına karar verdi.