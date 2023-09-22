  • USD: 27,00 - 27,05
  • EURO: 28,76 - 28,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakanı Ersoy Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, havalimanı yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Ekleme: 22.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Bakanı Ersoy Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kapasite artırma çalışmaları süren Antalya Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, incelemelerin ardından havalimanı yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Ersoy, burada yaptığı açıklamada, büyümeyle birlikte oluşabilecek şehrin sorunlarını düzenli takip ederek henüz sorunlar gerçekleşmeden çözümler üretmek için çalıştıklarını belirtti.

Bakan Ersoy, Antalya'nın güzelliklerini daha fazla kişiye ulaştırmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Bakan Ersoy, toplantının ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve kurum temsilcileriyle de bir araya geldi.

Antalya Havalimanı'nda düzenlenen toplantıda, kente yönelik yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar konuşuldu.
CHP ve İP bu kez İzmir'de karşı karşıya geldi! 'Kokmasın diye körfeze kimyasal madde döküyor'
Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda bakterili ekmek skandalı! Fabrika çalışanı hepsini anlattı: Bilerek yedirdiler!
Sıfır Atık Vakfı kuruldu! Tüm dünyaya örnek oldu
Ticaret Bakanlığı'ndan 80 milyar dolarlık hedef: Uzak ülkelere ihracat stratejisi belli oldu
İBB ile Belediye-İş Sendikası arasında gece yarısı imzalanan toplu iş sözleşmesine çalışanlardan tepki
Meral Akşener'den yerel seçim mesajı: Artık CHP ile rakibiz!
MİT'ten Sincar'da nokta operasyon
Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda 12 terörist öldürüldü
'Ayasofya' hazımsızlığını gözler önüne serdi: HDP’li Nesimi Aday'dan hadsiz çıkış!
CHP’li belediyeler birbirine düştü… CHP’li Böcek'ten CHP’li Uysal'a gözdağı gibi yasak
Mansur Yavaş'tan yeni skandal! Emekliyi yarı yolda bıraktı!
Ekrem İmamoğlu Halk Tv'nin patronuna göz yumdu mahalleli isyan etti! Biz çivi çakamıyoruz, O villayı iki katına çıkardı
Tunç Soyer'in palmiye fiyaskosu! 2 bin ağaç heba oldu akılları anca başlarına geldi
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki değişim kavgasına net yorum: Kendi işlerine baksınlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberi duyurdu: Emeklilere düzenleme en kısa zamanda olacak
Başkan Erdoğan, Elon Musk ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı: Teknofest'e davet ettim, gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'aile' mesajı: Küresel planları bozmak için elimizden geleni yapacağız
Başkan Erdoğan Türkevi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı: Kritik açıklamalar...
Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz
24 saatlik operasyonun ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilk temas! Kritik görüşme başladı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Altının pabucunu dama atacak maden! 40 kat daha değerli: Elinde olan sevinçten takla atacak

Altının pabucunu dama atacak maden! 40 kat daha değerli: Elinde olan sevinçten takla atacak

Bu kadarına da pes!... Toprağa gömülü kaçak trafo bulundu

Bu kadarına da pes!... Toprağa gömülü kaçak trafo bulundu

Ege’deki o ilimizde heyecan yaratan keşif: 2500 yıl sonra gün yüzüne çıktı!

Ege’deki o ilimizde heyecan yaratan keşif: 2500 yıl sonra gün yüzüne çıktı!

Bir ilimizde daha ortaya çıktı: Dünyanın en tehlikeli örümceği!

Bir ilimizde daha ortaya çıktı: Dünyanın en tehlikeli örümceği!

Elon Musk, 120 bin TL maaşla Türkçe bilen personel arıyor

Elon Musk, 120 bin TL maaşla Türkçe bilen personel arıyor