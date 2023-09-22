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Bahçelievler'de katliam gibi kaza: 4 ölü! Otomobilde dikkat çeken silah detayı

Bahçelievler'de katliam gibi bir kaza gerçekleşti. Otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köprünün ayağına çarptı. Gerçekleşen korkunç kazada araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 22.09.2023 - 09:04 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:06 / Editör: Ozge Selin
Bahçelievler'de katliam gibi kaza: 4 ölü! Otomobilde dikkat çeken silah detayıBahçelievler'de kaza, saat 03.45 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, kullandığı 34 EPG 224 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Caddesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, köprünün beton bloğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Halil İbrahim Eşiyok, Uğur Tunç ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 1 kişiyi ise ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı.

İsmi öğrenilemeyen yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bahçelievler'de katliam gibi kaza: 4 ölü! Otomobilde dikkat çeken silah detayı

OTOMOBİLDE 2 ADET TABANCA BULUNDU

Kaza yapan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, 2 adet tabancı buldu.

Kaza sonrası ölen kişilerin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bahçelievler'de katliam gibi kaza: 4 ölü! Otomobilde dikkat çeken silah detayı

'ARKADAŞLAR ÇOK HIZLI GELİYORLARDI'

Kazayı gören taksi şoförü Cihan Altun, 'Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geliyorlardı.

Şurada hafif tümsek var orda dengeyi kaybettiler. Duvara vurdular, direkt geldiler duvara vurdular.

Biz de vatandaş olarak yardıma geldik. Otomobilde dört kişi vardı. Biz geldiğimizde vefat etmişlerdi. Dört kişilerdi birini ambulansa alıp götürdüler' dedi.

Öte yandan, kazanın hemen ardından yaşananlar seyir halindeki bir kamyon şoförünün çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin köprünün beton bloğuna çarptığı ve yardım için duran araçların olduğu görülüyor.

Bahçelievler'de katliam gibi kaza: 4 ölü! Otomobilde dikkat çeken silah detayı
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