Aydın'da göçmen operasyonu: 35 kişi yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot operasyonla durduruldu.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.