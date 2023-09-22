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Aydın'da göçmen operasyonu: 35 kişi yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Ekleme: 22.09.2023 - 09:36 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da göçmen operasyonu: 35 kişi yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-108) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot operasyonla durduruldu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


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