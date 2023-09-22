Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Üsküdar'da bir lisede çekilen görüntüler infial yarattı.Görüntülerde, A.E.S. isimli lise öğrencisinin elindeki ulu önder Atatürk fotoğrafıyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü.Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekiplerinin yakaladığı lise öğrencisi A.E.S. tutuklandı.17 yaşındaki A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı.Lise öğrencisi A.E.S. ifadesinde oyun oynadıklarını belirtirken, fotoğrafın Atatürk'e ait olduğunu bilmediğini ve pişman olduğunu söyledi:Bahse konu videoda görüleceği üzere biz tamamen oyun oynuyorduk. Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım.Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım.