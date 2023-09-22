Astsubayı şehit eden şüpheliler adliyeye sevk edildi

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda ev araması sırasında ateş açılması sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt’u şehit eden, Teğmen Şule Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal’ı yaralayan Adil D. ile evde bulunan kadın şüpheliler S.D. ve B.N.F., adliyeye sevk edildi.

20 Eylül'de Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde, uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine baskın yapılan evde ekiplere tabancayla ateş açarak 3 çocuk babası Bozkurt'u şehit eden, 2 jandarmayı da yaralayan A.D. ile evdeki diğer şüpheliler S.D. ve B.N.F.'nin işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Teğmen Şule Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal'ın hastanede tedavileri sürüyor.