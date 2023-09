Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda bakterili ekmek skandalı! Fabrika çalışanı hepsini anlattı: Bilerek yedirdiler!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın ortaya çıkardığı olayda, fabrikada üretilen ekmeklerde ROPE (Sünme) bakterisi olduğunu belgelendi.Mansur Yavaş, skandalı inkar etse de Halk Ekmek Fabrikası ve CHP yönetimine karşı ekmeği analize gönderen fabrika çalışanı Mustafa Saykılı kurumda yaşananları deşifre etti.MOBBİNG, BASKI VE ZULÜM…Fabrikada çalışan Mustafa Saykılı, halk sağlığının hiçe sayıldığı uygulamayla ilgili tüm detayları gözler önüne serdi. 'Ben yıllardır Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışıyorum. 2019 yılına kadar fabrikada her şey normal giderken bir anda bu yönetim personelin üzerine kara bulut gibi çöktü. Çalışanlara yapılmayan mobbing, baskı ve zulüm kalmadı. Önceden fabrikada çalışan herkesin hijyen kurallarını uyup uymadığına, sağlık durumuna düzenli olarak bakılır ve bu konuda çok hassas davranılırdı. Fabrika tarafından çalışanlara ekmeklere yapışmayan özel lateks eldiven dağıtılırdı. Ama bunlar gelir gelmez o eldivenleri dağıtmayı bıraktı. İyi niyetli, vicdanlı olan personel gidip 250-300 TL verip o eldivenlerden alıp kullanıyor. Ama almak istemeyen de almıyor. Biz 2019 öncesi ekmeklere 'C' vitamini katar, en kaliteli unlardan ekmek yapardık. Ama bu yönetim 'C' vitaminini kaldırdı. Unun da en kalitesizi, en ucuzu hangileri ise onları birbiri ile harmanlayıp ekmek yapmaya başladı' dedi.'BİLE İSTEYE YEDİRDİLER'Halk Ekmek Fabrikası çalışan Mustafa Saykılı, 'Halk Ekmek Fabrikasında üretilen ekmeklerde bakteri olduğunu anladık. Bu olayı birçok kez yönetime iletmemize rağmen söylediklerimizi ciddiye almadılar. Ben de vatandaşa bir vefa borcum olduğunu düşünerek gidip halk ekmek satışı yapılan iki farklı büfeden birer tane ekmek satın aldım.Bir tanesini kendi imkanlarım ile özel bir laboratuvar da incelenmesi için gönderdim. Zaten gönderdiğim ekmeğin, kokusu, görünüşünden bakterili olduğu anlaşılıyordu. Ankara halkına bu ekmeğin bile bile satıldığını tereddüt etmeden söyleyebilirim. Ekmekler konusunda uyarılmalarına rağmen büfelere nakledilen ekmekleri toplatma gereği bile duymadılar. Tam tersine o gün vardiya yapan personeller sırf dışarıya bilgi göndermesin diye mesaiye bırakıldı. Vatandaşa bu ekmeği bile isteye yedirdiler' ifadelerine yer verdi.'KALİTESİZ MALZEME KULLANIYORLAR'Halk Ekmek Fabrikası çalışan Mustafa Saykılı, 'Pandemi döneminde bile üretim tesisinde hasta insanlar ekmek üretmek için çalıştırıldı. Şu anda bile hasta olan personellerden çalışanlar var üretim tesisinde. 2019 öncesi hiç böyle bir olay gündeme gelmedi Halk Ekmek Fabrikası'nda. Çünkü eskiden daha kaliteli unlar kullanılırdı. Eskiden ekmeklere 'C' vitamini katardık şimdi katmıyoruz. Şu anda en ucuz, kalitesiz unlardan ekmek üretiyorlar.Mesela eskiden tırnaklarımızı her gün keserdik. Şeflerimiz, müdürlerimiz her gün denetlerdi üretimdeki personeli. Şimdi böyle bir şey yapılmıyor. Üretim tesisinde tamamen saldım çayıra, Mevla'm kayıra psikolojisi hâkim. Eskiden ekmeğe yapışmayan lateks eldivenler dağıtılırdı. Şimdi dağıtılmıyor. Vicdanlı personeller kendi ceplerinden bu eldivenleri alıp kullanırsa ne ala. Kullanmayana da vay efendim sen niye bunu kullanmadın denmiyor. 2019 yılından sonra ekmekte 'C' vitamini kalktı. Kaliteli un kalktı, fabrikada hijyen sağlanamaz oldu' dedi.'PERSONEL İŞTEN ATILDI'2019 yılında kalifiye, kaliteli personelleri işten attıklarını söyleyen Saykılı şöyle devam etti; 'Herkes gitti. Çünkü insanlarda sabır kalmadı. Çok eziyet ettiler personele. Şu anda Halk Ekmek Fabrikası eskiye nazaran daha çok ekmek üretip daha çok kazanıyor ama malzeme kalitesizleştirildi. Yönetimi göre daha fazla ekmek üretmek halka hizmet. Ama bu iş öyle yürümüyor. Az ama kaliteli ekmek üretmek halka en büyük hizmettir. Bu yönetim ne yazık ki bunu anlayamadı. Ben Ankaralıların daha kaliteli ekmek yemesi için, personelin çektiklerini bir nebze duyurabilmek için, Ankaralılara gönül borcumu ödemek için yaptım…FARELER, KÜFLENMİŞ YOĞURTLAR…Öte yandan Mustafa Saykılı'nın paylaştığı fotoğraflarda fabrika içerisinde gezen fareler dikkat çekti.Ayrıca fotoğraflarda ağzı açık halde görünen küflenmiş yoğurt ve yerlerde duran simit ve poğaçalar fabrika içerisindeki yaşanan vahim durumu gözler önüne serdi.