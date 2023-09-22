Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi 1481 gündür devam ediyor. 367 ailenin evlat mücadelesine destek ziyaretleride sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anneleri ziyaret etti. Annelerle tek tek görüşüp kırmızı karanfil veren Bakan Tunç, annelerin ortaya koyduğu bu önemli mücadelede devletin ailelerin yanında olduğunu söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ziyaret sırasında Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile AK Parti Milletvekilleri de eşlik etti.