Türkiye’nin Huzuru operasyonu düzenlendi: 29 göçmen kaçakçısı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik "Türkiye'nin Huzuru" uygulaması gerçekleştirdi.Operasyona; 29 bin 254 personel ve 8 bin 984 ekip ile 6 bin 340 noktada uygulama yapıldı. 21 bin 851'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 338 bin 43 kişi sorgulandı. 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Bin 198 düzensiz göçmen yakalanırken 22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 783 aranan şüpheli tespit edildi. Muhtelif miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanına düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik mücadelemiz aralık devem edecektir" şeklinde mesaj paylaştı.