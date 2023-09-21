  • USD: 27,00 - 27,05
  • EURO: 28,76 - 28,81
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye’nin Huzuru operasyonu düzenlendi: 29 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimleri düzensiz göçle mücadeleye yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirlen “Türkiye’min Huzuru” operasyonunda 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Ekleme: 21.09.2023 - 17:02 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:02 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’nin Huzuru operasyonu düzenlendi: 29 göçmen kaçakçısı yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik "Türkiye'nin Huzuru" uygulaması gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'NİN HUZURU OPERASYONU

Operasyona; 29 bin 254 personel ve 8 bin 984 ekip ile 6 bin 340 noktada uygulama yapıldı. 21 bin 851'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 338 bin 43 kişi sorgulandı. 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alındı. Bin 198 düzensiz göçmen yakalanırken 22'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 783 aranan şüpheli tespit edildi. Muhtelif miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin dört bir yanına düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik mücadelemiz aralık devem edecektir" şeklinde mesaj paylaştı.
Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz
24 saatlik operasyonun ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilk temas! Kritik görüşme başladı
AK Parti'den emekliye zam açıklaması: Yasallaştıracağız
Mustafa Sandal, İyi Parti'nin Beşiktaş adayı oluyor
Tüm gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında! Anket sonuçları o rakamları işaret etti
İstanbul barajları alarm verirken hiçbir somut adım atmayan İmamoğlu'dan vatandaşa su tasarrufu çağrısı
Levent Gültekin'den dikkat çeken iddia! Meral Akşener: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor?
Bakan Tunç’tan Kılıçdaroğlu’na tepki: Türk yargısını hedef alarak ortaya attığı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır
MSB: Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız
Terörle mücadele ve afetlere yerli ve milli cihaz
Fransız basını, İstanbul'un aksayan ulaşımını gündeme getirdi
Ankara Halk Ekmek’teki bakteri skandalına tepki çığ gibi: Vatandaşa zehir yediriyorlar!
Meral Akşener’in planı belli oldu! Adaylarını açıklayacak: Kemal Kılıçdaroğlu’nun başka çaresi yok!
CHP’de bir bakanlık skandalı daha! Gelecek Partili o isim açıkladı: Bizzat Özgür Özel teklif etti!
LGBT lobisine tepkiler büyüyor… Kanadalılar ayaklandı: Çocuklarımızı rahat bırakın!
Kemal Kılıçdaroğlu kaybedeceğini biliyordu: Görevden aldığı isim açık açık itiraf etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
Emine Erdoğan tanıttı, modacılar büyülendi
BM kürsüsünde liderlik dersi: Başkan Erdoğan dünya manşetlerinde! Hediye ettiği 2 kitap gözlerden kaçmadı
Karabağ tamamen özgür
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Elon Musk beyin çipi onayını aldı! İnsan denekler arıyor

Elon Musk beyin çipi onayını aldı! İnsan denekler arıyor

Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü: Adını karnındaki görünümden alıyor sinir hücrelerini öldürüyor

Dünyanın en zehirlisi Türkiye'de görüldü: Adını karnındaki görünümden alıyor sinir hücrelerini öldürüyor

Kayseri'de bulundu: Bu buğday taneleri tarihe ışık tutacak

Kayseri'de bulundu: Bu buğday taneleri tarihe ışık tutacak

Binlerce dönüm alanda yetiştirildi: Beyaz altın olarak biliniyor bölgenin umudu olacak

Binlerce dönüm alanda yetiştirildi: Beyaz altın olarak biliniyor bölgenin umudu olacak

Bakanlık duyurdu: 46 gün yol çalışması olacak

Bakanlık duyurdu: 46 gün yol çalışması olacak