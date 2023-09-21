Tüm gözler Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında! Anket sonuçları o rakamları işaret etti

Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Ağustos ayı itibariyle üst üste üçüncü kez faiz artırımına giden Merkez Bankası eylül ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası atacağı adım merak edilenler arasına girdi. Öte yandan Merkez Bankası faiz kararı yatırımcıların da radarına girdi. Bu kapsamda Merkez bankası faiz kararı ne olur sorusu gündemdeki yerini korumaya devam etti. İşte "Merkez bankası faiz kararı ne olur, Merkez bankası faiz kararı ne zaman, Merkez bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Merkez bankası faiz kararı beklentisi " sorularına cevap olacak tüm detaylar…Faiz kararı bugün saat 14.00'te Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan öncülüğünde gerçekleşen toplantı sonrası açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 750 baz puan artırılarak yüzde 17,50'dan yüzde 25'e yükseltilmişti. Piyasalar faiz kararının yanında karar metninde enflasyon gelişmeleri ve para politikasına ilişkin mesajları da yakından takip edecek.Ekonomistler, TCMB politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çıkarılacağını tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dolar/TL 27 TL düzeyinde yatay seyrini sürdürüyor. Serbest piyasada dolar 27,0240 liradan, avro 28,7320 liradan güne başladı.Altın fiyatları ons tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Son dönemde altın piyasasında rüzgarı Fed tarafından gelen haber akışı belirliyor. Ons altın 1927 dolar bandında yatay pozitif seyir izlerken, gram altında 1650-1690 TL arasında bant hareketini takip ediyor.Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,82 değer kaybıyla günü 7.719,82 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.Peki, eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte son tahminler....Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı yüzde 25 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 27,5 ile yüzde 31 bandında yer alıyor.ABD merkezli finans ajansı Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin bu haftaki faiz kararına dair ortalama beklentisi, 500 baz puanlık artış yönünde oldu.İngiliz banka Barclays, piyasadaki genel beklentilerin aksine bu hafta TCMB'den 250 baz puanlık sınırlı faiz artışı bekliyor.ABD'li yatırım bankası JPMorgan, TCMB'nin eylül ve ekimdeki para politikası kurulu toplantılarında TCMB'den 500'er baz puan faiz artırımı beklediğini açıkladı.TCMB'nin kısa vadede hızla yükselen enflasyona ve artan dış dengesizliklere odaklanmaya devam edeceğini öngören İngiliz banka Standard Chartered, TCMB'nin 21 Eylül toplantısında politika faizini 500 baz puan artırmasını beklediklerini bildirdi.HSBC, Türkiye'de politika faizi için yıl sonu tahminini yüzde 30'dan yüzde 32,5 seviyesine yükseltti.TCMB'nin piyasa anketinde katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, eylül anketinde yüzde 29,26 oldu.TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken eylül anketinde yüzde 30,0 oldu.Societe Generale Baş Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika (CEEMEA) Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, piyasanın yüzde 30 olan beklentisine kıyasla politika faizinin 600 baz puanlık artışla yüzde 31'e çıkarılabileceği öngörüsünde bulundu.Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de TCMB'nin politika faizinde ise 500 baz puanlık artırıma gideceği öngörüsünde bulundu.