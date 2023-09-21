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Tokat'ta feci kaza: Traktörün altında kaldı!

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Ekleme: 21.09.2023 - 17:16 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Tokat'ta feci kaza: Traktörün altında kaldı!Kaza, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kapıağzı köyünde meydana geldi. Kapıağzı köyünde yaşayan D.H. (67) evinin bahçesinde sürdüğü 60 NB 046 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda traktör devrildi. Devrilme sonucu D.H. traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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