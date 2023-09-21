PKK/YPG'nin kaçırdığı çocuğun annesi feryat etti

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG tarafından 6 yıl önce çocuğu kaçırılan anne Duhayye el-Halil, hayata gözünü yummadan evladına kavuşmak istiyor. Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde çocukları kaçırarak zorla silah altına alma uygulamasına devam ediyor.Kaçırıp alıkoyduğu çocukları silahlı eğitim için kamplara götüren, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, bu çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına da izin vermiyor. 2017'de PKK/YPG'nin Tel Abyad'i işgal altında tuttuğu dönemde henüz 14 yaşındayken kaçırılan Alaa el-Halil de örgütün kurbanlarından biri.Çocuk yaşta kaçırılan Alaa'nın annesi Duhayye el-Halil, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Oğlunun Tel Abyad'da okula giderken örgüt tarafından kaçırıldığını belirten Halil, 'Okula gitti. Geri gelmedi. Çok aradım. (PKK/YPG) Yalan söyleyip yanımızda değil dediler. Oğlum kaçırıldıktan 12 gün sonra babası üzüntüden vefat etti.' dedi. Oğlunun hayatta olup olmadığını bilmediğini söyleyen anne Halil, 'En küçük oğlumdu, çok nazlıydı. 6 yıldır onu gören kimse çıkmadı, kimseden de en ufak haber almadık. Ben de kendisini düşünerek hastalandım.' şeklinde konuştu.Anne Halil, sürekli ağladığı için gözünde görme problemleri yaşamaya başladığını dile getirerek, şunları kaydetti: 'İster inan ister inanma 6 senedir hiçbir bayram gününde etli yemek yapmadık. İki parça elbisesi kaldı. Saklıyorum. Onlara bakarak hatıralara dalıyorum. Tatlıyı çok severdi, ona çok düşkündü. O günden sonra evime ne şeker ne tatlı sokmadım. O kadar onu düşünüyorum ki ondan başka oğlumun olduğunu unuttum.' Ekim 2019'de Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla yaşadığı evin yakınında toplanan teröristlere oğlunun akıbetini bir daha sorduğunu belirten Halil, 'Bana 'Onu biz aldık, oğlun dağda. Unut onu.' dediler.' ifadesini kullandı.Uluslararası insan hakları örgütlerine seslenen anne Halil, 'Oğlumu istiyorum. Diri ise onu istiyorum. Ölü ise onun haberini istiyorum. Dünyaya gözümü yummadan oğlumu görmek istiyorum.' diye konuştu.