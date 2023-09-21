Özgür Özel’den 'gizli protokol' itirafı: Resmen ittifak olmadık ama...

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden ağır yenilgi ile çıkan CHP'de yaşanan değişim tartışmaları sonucu genel başkan adayı olarak ortaya çıkan fakat 5 dönemdir vekillik yapmasıyla dikkat çeken Özgür Özel'den önemli bir itiraf geldi. Özel, seçim sürecinde yapılan gizli protokollere dair, "Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde gönül kırıklıkları var." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel'den, seçim sürecinde yapılan gizli protokollere dair önemli bir itiraf geldi.İki hafta arayla alınan iki ağır seçim yenilgisi sonrası değişim tartışmalarının başladığı CHP'de aday olarak ortaya çıkan Özgür Özel tartışma yaratacak açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.Kılıçdaroğlu'nun aldığı her kritik kararda yanında olmakla eleştirilen ve 5 dönemdir vekillik yapan bir ismin değişime öncü olamayacağı yönündeki ithamların odağında olan Özel'den gizli protokol itirafı geldi.Katıldığı bir canlı yayın programında konuşan Özel, 'Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde gönül kırıklıkları var.' ifadelerini kullandı.