Önce dövüp sonra da uçuruma attılar! Kocaeli'de kabus dolu gece

Kocaeli'nin Derince İlçesinde meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir ihbarda bulunuldu. Yapılan ihbarda bir kişinin darp edildikten sonra ormanlık alana atıldığı bildirildi.Yapılan ihbar ile harekete geçen Jandarma ekipleri, havanın kararmış ve arazinin engebeli olması nedeniyle, ihbarda edilen mağduru bulamadı.Havanın aydınlanması ile tekrardan çalışmalara başlayan Jandarma Ekipleri, darp edilip ormanlık alana atılan Ertuğrul P'yi buldu. Derince Taşköprü yolu üzerinde bir uçurumda bulunan mağdur. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile kurtarıldı.Yaklaşık 2 saati bulan çalışmalar sonucu, ağır yaralı olan mağdur, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontroller sonrası kemikleri bile kırılan Ertuğrul P. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan darp edilip uçuruma atılan kişinin İstanbul'dan darp edilerek getirildiği öne sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruturma başlatıldı.