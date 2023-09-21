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Önce dövüp sonra da uçuruma attılar! Kocaeli'de kabus dolu gece

Kocaeli Derince İlçesinde meydana gelen olayda, 52 yaşında olduğu öğrenilen Ertuğrul P'nin, ormana götürülüp darp edildikten sonra, uçuruma atıldığı iddia edildi. Jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucu 70 metrelik uçurumda bulunan mağdur, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 21.09.2023 - 14:44 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Önce dövüp sonra da uçuruma attılar! Kocaeli'de kabus dolu geceKocaeli'nin Derince İlçesinde meydana gelen olayda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir ihbarda bulunuldu. Yapılan ihbarda bir kişinin darp edildikten sonra ormanlık alana atıldığı bildirildi.

Önce dövüp sonra da uçuruma attılar! Kocaeli'de kabus dolu gece

Yapılan ihbar ile harekete geçen Jandarma ekipleri, havanın kararmış ve arazinin engebeli olması nedeniyle, ihbarda edilen mağduru bulamadı.

Havanın aydınlanması ile tekrardan çalışmalara başlayan Jandarma Ekipleri, darp edilip ormanlık alana atılan Ertuğrul P'yi buldu. Derince Taşköprü yolu üzerinde bir uçurumda bulunan mağdur. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması ile kurtarıldı.

Önce dövüp sonra da uçuruma attılar! Kocaeli'de kabus dolu gece

2 SAATTE KURTARILDI

Yaklaşık 2 saati bulan çalışmalar sonucu, ağır yaralı olan mağdur, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontroller sonrası kemikleri bile kırılan Ertuğrul P. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan darp edilip uçuruma atılan kişinin İstanbul'dan darp edilerek getirildiği öne sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruturma başlatıldı.


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