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Müge Anlı’da günlerce aranan Müslüme Yağal’ın cansız bedeni bulunmuştu! Dede Hasan Yağal’ın tutuklu olduğu davada dikkat çeken gelişme

Türkiye 2 yıl önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ı konuşmuştu. Kaldıkları çadırın 7 kilometre ilerisinde cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Söz konusu davada flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Ekleme: 21.09.2023 - 17:40 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
Müge Anlı’da günlerce aranan Müslüme Yağal’ın cansız bedeni bulunmuştu! Dede Hasan Yağal’ın tutuklu olduğu davada dikkat çeken gelişme
Takvim yaprakları 10 Kasım 2021'i gösterdiğinde Mersin'de esrarengiz bir olay yaşandı. 3 yaşındaki Müslüme Yağal, akşam saatlerinde sırra kadem bastı.

Ekipler ise en son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi aramak için başlattı. itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri her noktada küçük yavruyu aradı. 10'uncu günde ise acı haber alındı.

Kaldıkları çadırın 7 kilometre ilerisindeki çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Otopside, kesin ölüm nedeni belirlenemeyen Müslüme Karaman'da defnedildi.

DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI
Müslüme'nin cesedinin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı.

Şüphelilerden dede Hasan Yağal ise tutuklanarak cezaevine yollandı. Diğerleri serbest bırakıldı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmanın ardından dava açıldı.

Tutuklu sanık Hasan Yağal, Silifke 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 6'ncı kez hakim karşısına çıktı.

'Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme' suçlarından tutuklu olan Hasan Yağal, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağladı. Diğer aile bireyleri ise katılmadı. Avukatlar salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilip cumhuriyet savcısının davaya ilişkin esas hakkında mütalaasının hazırlanması için duruşmayı erteledi.
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