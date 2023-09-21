İstanbul barajları alarm verirken hiçbir somut adım atmayan İmamoğlu'dan vatandaşa su tasarrufu çağrısı

İstanbul'da barajlarda doluluk oranını kritik seviyelere indi. Göreve geldiği günden bu yana megakente su sağlamak için hiçbir somut atmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı programda vatandaşlara su tasarrufu çağrısı yaptı. İmamoğlu, Suyun verilmesi konusunda kadim İSKİ kurumuna kimse güven sorunu yaşamasın. Her birey su da tasarrufa dikkat etmelidir, bir damla su bile çok önemlidir. Şu anda tabii ki suyla ilgili bir alarm var doğa olarak var. Ama susuzluk diye bir durum ile karşı karşıya değiliz bu sene" dedi.

İstanbul’a 4,5 yıl su sağlamak için hiçbir somut adım atmaması sebebiyle eleştirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı programda gazetecilerin kuraklıkla ilgili sorularını yanıtladı.Büyükçekmece Barajı’ndaki suyun yüzde 4’ler seviyesinde azaldığı ve sulardaki bakteri riskine yönelik konuşan İmamoğlu şunları söyledi:"Her gün tedbirlerimizi alıyoruz. İSKİ dünyanın en deneyimli kurumudur. Öyle bir riskin olduğu yerden su pompalamamız mümkün değil. Büyükçekmece bu denli kurumayı daha önce de yaşadı. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşıyoruz. İstanbul aylardır yağmur görmedi. Temennimiz yağışların artık gelmesidir. Suyun verilmesi konusunda kadim İSKİ kurumuna kimse güven sorunu yaşamasın. Her birey suda tasarrufa dikkat etmelidir, bir damla su bile çok önemlidir.Şu anda mevsimler olarak yağış zamanı geliyor, onu bekliyoruz. Şu anda tabii ki suyla ilgili bir alarm var doğa olarak var. Ama susuzluk diye bir durum ile karşı karşıya değiliz bu sene”