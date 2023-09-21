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Dilan Polat canlı yayında kahvesini altın tozuyla içti!

Son dönemlerin en çok merak edilen magazin figürlerinden biri hâline gelen ve 'para bizde' minvalindeki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat,canlı yayında yaptığı açıklamalar ile şaşırttı. Sunucuların sorularını yanıtlayan Dilan Polat, canlı yayındaki hâl ve hareketleriyle yine gündemi sallamayı başardı...

Ekleme: 21.09.2023 - 16:22 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Dilan Polat canlı yayında kahvesini altın tozuyla içti!Son zamanların en çok konuşulan ismi Dilan Polat, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'ya katıldı.

Programda dikkat çeken açıklamalar yapan Polat, altın tozuna bulanmış Türk kahvesi içti.

Dilan Polat canlı yayında kahvesini altın tozuyla içti!

Dilan Polat'ın canlı yayında altın tozlu Türk kahvesi içmesi izleyenleri şaşırtırken, ''Türk kahvemi altın tozuyla sırf birilerini rahatsız etmek için içiyorum.'' dedi.

Kıyafetinin bedelini açıkladı

Dilan Polat, programdaki tarzının bedelini de açıkladı. Dilan Polat'ın programdaki kombininin fiyatı 350 bin TL.

Peş peşe açıklamalara devam eden Dilan Polat, ''Bazen bir AVM'de günlük 750 bin TL harcıyorum.'' diyerek herkesi şaşırttı.

Yardım yapmayı sevdiğini de söyleyen Polat, ''Her ay 1 milyon TL'lik yardım dağıtıyorum.'' dedi.
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