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Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberi duyurdu: Emeklilere düzenleme en kısa zamanda olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli maaşı zammına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz" dedi. İşte açıklamanın detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberi duyurdu: Emeklilere düzenleme en kısa zamanda olacak
Ekleme: 21.09.2023 - 20:58 Güncelleme: 21.09.2023 - 21:24 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberi duyurdu: Emeklilere düzenleme en kısa zamanda olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'taki Türkevi'nde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emekli maaşı artışına yönelik 'Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşına ilişkin açıklaması şu şekilde:

Fazla uzamaz. Yani en kısa zamanda. İlgili bakanım zaten çalışmalarını sürdürüyor. Dönüşte zaten bir araya gelip, 'Ne durumdasın, ne yaptın, ne yapıyorsun?' kendisinden bunun bilgilerini de alacağız. Ama 2024'e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberi duyurdu: Emeklilere düzenleme en kısa zamanda olacak

Biz ekonominin kronik problemlerini çözerken işçilerimizin, memurlarımızın yanı sıra emeklilerimizi de enflasyona ezdirmemek için çabalıyoruz. Bu konuda attığımız adımlar mevcut. Emeklilerimizin sıkıntılarını da biliyoruz. Toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar attığımız gibi onların da yaşam koşullarını iyileştirici adımlar atacağız.

Uyguladığımız Orta Vadeli Programın başarıya ulaşmasıyla birlikte oluşacak refah artışında toplumun tüm kesimleri gibi tabii ki emeklilerimiz de payını alacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin hak ettikleri refah düzeyine ulaşmaları için gayret göstereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haberi duyurdu: Emeklilere düzenleme en kısa zamanda olacak
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