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Beyaz Gazete
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BM kürsüsünde liderlik dersi: Başkan Erdoğan dünya manşetlerinde! Hediye ettiği 2 kitap gözlerden kaçmadı

Birlemiş Milletler'in 78. oturumu nedeniyle birkaç gündür ABD'de olan Başkan Erdoğan, dünyanın gündemine oturdu. Daha önceki BM toplantısında 'Dünya beşten büyüktür' doktrini ile uluslararası basının ilgisini çeken Erdoğan, bu yılki konuşmasıyla da manşetlere çıktı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın dünya liderlerine hediye ettiği iki anlamlı kitap da dikkat çekti.

BM kürsüsünde liderlik dersi: Başkan Erdoğan dünya manşetlerinde! Hediye ettiği 2 kitap gözlerden kaçmadı
Ekleme: 21.09.2023 - 09:13 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
BM kürsüsünde liderlik dersi: Başkan Erdoğan dünya manşetlerinde! Hediye ettiği 2 kitap gözlerden kaçmadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78'inci oturumunda yaptığı konuşma bir kez daha dünya basınında geniş yer buldu. Batı medyası Erdoğan'ın BM'de reform, İslamofobi, KKTC, Rusya-Ukrayna Savaşı, tahıl koridoru, Karabağ'da Azerbaycan'a destek, Filistin sorunu, ikim kriziyle mücadele gibi konu başlıklarında verdiği net mesajlardaki kararlılığa vurgu yaptı.

France 24 haber sitesi: Erdoğan, Batılı ülkelerin İslamofobi de dahil olmak üzere bir ırkçılık salgınıyla karşı karşıya olduğunu net sözlerle ifade etti.

Al Monitor sitesi: Erdoğan, BM kürsüsünden İslamofobinin kabul edilemez olduğunu vurguladı

BM kürsüsünde liderlik dersi: Başkan Erdoğan dünya manşetlerinde! Hediye ettiği 2 kitap gözlerden kaçmadı

Londra merkezli Middle East Eye Sitesi: Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin eksikliklerine gönderme yaparak 'Dünya beşten büyüktür' sloganını tekrarladı. ABD ve Almanya liderleri de bu reformun gerekliliğini teyit etti.

BAE merkezli National gazetesi: Erdoğan, Azerbaycan'ın egemen topraklarını koruma hakkını vurguladı.

BM kürsüsünde liderlik dersi: Başkan Erdoğan dünya manşetlerinde! Hediye ettiği 2 kitap gözlerden kaçmadı

Yunan Kathimerini gazetesi: Erdoğan uluslararası topluma Kıbrıs Türk varlığını tanıma çağrısında bulundu.

Yunan Greek City Times haber sitesi: Erdoğan, Ankara'nın F-16 satışı dolayısıyla ABD'nin herhangi bir baskısına boyun eğmeyeceğini açıkça belirtti.

İsrail Haaretz gazetesi: Türkiye, Filistin konusunda net. Türk-İsrail ilişkilerinde normalleşme çabalarına olumlu bakıyor.

BM kürsüsünde liderlik dersi: Başkan Erdoğan dünya manşetlerinde! Hediye ettiği 2 kitap gözlerden kaçmadı

Yahoo News: Erdoğan barış, refah, güvenlik ve kalıcı istikrara vurgu yaptı.

DİPLOMASİ TAM GAZ

Başkan Erdoğan, New York'ta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi.

BM kürsüsünde liderlik dersi: Başkan Erdoğan dünya manşetlerinde! Hediye ettiği 2 kitap gözlerden kaçmadı

YOL HARİTASI TEYİT EDİLDİ

Erdoğan'ın Miçotakis'i Türkevi'ndeki kabulünde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılığı teyid edildi. İki lider ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Liderler Dışişleri Bakanlarının 5 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıda mutabık kalınan yol haritasını da teyid etti. Buna göre 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek TürkiyeYunanistan Yüksek Düzeyli İşBirliği Konseyi toplantısı da hayata geçirilecek.

BM kürsüsünde liderlik dersi: Başkan Erdoğan dünya manşetlerinde! Hediye ettiği 2 kitap gözlerden kaçmadı

DÜNYA LİDERLERİNE İKİ ANLAMLI KİTAP

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda devlet başkanlarına ve liderlere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Aynı Coğrafyada Barış İçinde Farklı İnanış Ortak Anlayış' ile 'BM Reformu: Uluslararası İş Birliğine Yeni Bir Yaklaşım' kitaplarını takdim etti.

BM kürsüsünde liderlik dersi: Başkan Erdoğan dünya manşetlerinde! Hediye ettiği 2 kitap gözlerden kaçmadı

ERDOĞAN'IN KKTC'Yİ TANIMA ÇAĞRISI KIBRIS TÜRKLERİNİ MUTLU ETT

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın' çağrısının Kıbrıs Türk halkını mutlu ettiğini bildirdi. Ertuğruloğlu, 'Erdoğan, geçen yıl yaptığı çağrıyı bu yıl da yineledi. Kıbrıs konusunda iki egemen eşit devlet esasına dayanan yeni vizyonun kararlılıkla ilerlediğini uluslararası toplum önünde bir kez daha vurguladı.

Konuşmasında uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya ve Ada'daki BM Barış Gücü'nü de artık tarafsız davranmaya davet etmesi Kıbrıs Türk halkını fazlasıyla mutlu etmiştir. KKTC'nin tanınma hedefinin, Türkiye Yüzyılı yolunda ilerleyeceğine inancım tamdır. Güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü KKTC vizyonu ve misyonumuz geleceği doğru ve sağlıklı şekillendirecektir' dedi.



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