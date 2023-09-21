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Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Şimşek, sosyal medya paylaşımında, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz
Ekleme: 21.09.2023 - 17:26 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.

Bakan Şimşek, Bloomberg'in faiz kararı paylaşımını alıntılayarak, 'Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz' ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 30 seviyesine yükseltti.

TCMB'den faiz oranlarıyla ilgili yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 30'a çıkarılmasına karar verdiği belirtildi.

Duyuruda, Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği kaydedildi.

Enflasyon temmuz ve ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleştiğinin hatırlatıldığı duyuruda, 'Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır. Bu unsurlar, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor'daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.' denildi.
Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası ilk açıklama: Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz
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