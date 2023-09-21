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Bakan Koca: Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi hizmetinden haberdar olan sayısı az

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ESİM hizmeti hakkında açıklama yaptı. Koca, "Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) hizmetinden haberdar olanların sayısı maalesef az. Geçen yıl bu hizmetten 10 bin 536 kişi yararlanmış durumda" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ekleme: 21.09.2023 - 14:45 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca: Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi hizmetinden haberdar olan sayısı az
Koca, ESİM hizmeti hakkında vatandaşlara paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Egelsiz Sağlık İletişim Merkezi: ESİM. Sağlık Bakanlığımızın bu hizmetinden haberdar olanların sayısı maalesef az. ESİM, sağlık hizmetine, özellikle acil olanlarına başvurma, sağlık hizmeti alma süreçlerinde işitme ve konuşma engelinin dezavantajını minimuma indiriyor. Örneğin, eşi de kendisi gibi işitme engelli bir hastamız, ESİM sayesinde gecenin üçünde ambulans çağırdı ve hastanede geçirdiği saatlerde de özel eğitimli personelimizden uzaktan erişimle durumu hakkında bilgi aldı' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi hizmetinden haberdar olan sayısı az

ESİM hizmetinin, yeterince bilinmediğini belirten Koca, 'Geçen yıl bu hizmetten 10 bin 536 kişi yararlanmış durumda. Oysa yaklaşık 900 bin insanımız hiç duymuyor. Bu sayıya az duyan ya da konuşma bozukluğu olanlar da eklenebilir. ESİM Projesi, işitme ve konuşma engellilerin, özellikle acil bir sağlık sorununda 112'ye ulaşamıyor olmaları veya hastanede muayene olurken doktorla iletişim kurmakta yaşadıkları zorlukları aşmak için hayata geçirilmiş olup, şimdi yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 18-24 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'ndayız. Bu haftayı biraz da ESİM hizmetini çevremize tanıtma haftası olarak görelim. Hizmetimize ihtiyaç duyabilecek engellilerimiz adına teşekkür ediyorum' açıklamasında bulundu.

ESİM hizmeti nedir?
Sağlık Bakanlığı tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kullanamayan işitme engelli hastalar için Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) uygulanmakta. Uygulama kişisel akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirebiliyor.
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