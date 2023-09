Bakan Fidan Letonyalı mevkidaşı Karins ile ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Arturs Krisjanis Karins ile New York’ta bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, New York’ta Letonya Dışişleri Bakanı Arturs Krisjanis Karins ile bir araya geldi.