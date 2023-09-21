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24 saatlik operasyonun ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilk temas! Kritik görüşme başladı

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme başladı.

24 saatlik operasyonun ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilk temas! Kritik görüşme başladı
Ekleme: 21.09.2023 - 11:25 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
24 saatlik operasyonun ardından Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilk temas! Kritik görüşme başladı
Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri arasında, entegrasyon sürecinin ele alınacağı görüşme başladı. Bu tarihi görüşme, Karabağ'a yakın bir noktada yer alan Yevlah şehrindeki valilik binasında yapılıyor.

TEMSİLCİLER KİM?

Müzakerelere, Azerbaycan adına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ'daki Ermenilerle temaslardan sorumlu temsilcisi milletvekili Ramin Memmedov, Karabağ Ermenilerini temsilen David Melkumyan ve Sergey Martirosyan katılıyor. Görüşmede, Rus Barış Gücü'nden de bir yetkili yer alıyor.

BASIN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Karabağ ve Güney Kafkasya'daki durumu yakından ilgilendiren görüşmeyi, Azerbaycan ve Türk basınının yanı sıra çok sayıda yabancı gazeteci de takip ediyor.

GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEMİ

Görüşmenin ana gündemini, Karabağ Ermenilerinin Azerbaycan'a entegrasyonu oluşturuyor. Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Azerbaycan, Karabağ Ermenilerinin temsilcilerini entegrasyon konularını görüşmek üzere Yevlah şehrine davet etmişti.
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